На сегодняшнем совещании в формате «Рамштайн» 15 государств взяли новые обязательства в отношении Украины, заявил министр обороны этой страны Денис Шмыгаль.

Приводим полный список стран и их обещаний.

Германия: 11,5 млрд евро в 2026 году в поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БпЛА, артиллерийские выстрелы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Латвия: продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БпЛА, РЭБ, PURL.

Эстония: продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро). Вклад в IT-коалицию в размере 9 млн евро.

Литва: более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в том числе взносы на PURL, программу Patriot для Украины, «чешскую инициативу» и коалицию разминирования.

Люксембург: 100 млн евро в 2026 в поддержку Украины, второй взнос в размере 15 млн евро на PURL.

Великобритания: усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов России, средств партнеров и собственного бюджета в 2025 году

Канада: дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, ракеты AIM-9, поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи

Нидерланды: 700 млн евро на БПЛА, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства.

Черногория: готовит вклад в PURL (программа закупки американского орудия для Украины за европейские деньги).

Дания: новый вклад в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины. Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Новая Зеландия: 15 млн долларов на PURL.

Норвегия: около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году, в том числе взносы в поддержку американских систем ПВО и «чешскую инициативу».

Польша: поставки 155-мм снарядов, реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия: вклад в «чешскую инициативу», 10 млн евро на БПЛА.

Чехия: в рамках «чешской инициативы» на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.