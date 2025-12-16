Бюджет. Лучше для рекламы - нет! Правительство тратит огромные деньги на радио для рекламы... бюджета

Политика
Дата публикации: 16.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Бюджет. Лучше для рекламы - нет! Правительство тратит огромные деньги на радио для рекламы... бюджета

Те, кто ежедневно слушает RADIO SKONTO и Radio SWH, могли заметить, что на этих радиочастотах звучит реклама бюджета на следующий год, пишет la.lv. Возникает вопрос — как так получилось, что правительство за счёт налогов жителей рекламирует собственную работу?

В рекламном ролике звучит следующий текст: «Благосостояние начинается с уверенности в том, что труд даёт возможность жить лучше. Государственный бюджет 2026 года создан, чтобы заложить прочную основу для будущего. Необлагаемый минимум для работающих будет повышен до 550 евро. Минимальная зарплата вырастет до 780 евро, а НДС на основные группы продуктов питания будет снижен до 12%. Когда взрослые верят в завтрашний день, в него верю и я. Куда мы инвестируем — там мы и живём. Бюджет-2026 — бюджет для более безопасного будущего».

Эту рекламу заметили и пользователи социальных сетей. Журналистка Элита Вейдемане написала в сети X: «Трудно представить что-то более идиотское. Рекламировать государственный бюджет! За 110 000 евро! Вы там все, в этом правительстве, совсем с ума сошли?»

В комментариях люди также возмущены: одни иронизируют, что лишние деньги в конце года нужно же как-то потратить, другие отмечают, что хорошему продукту реклама не нужна.

#налоги #реклама #общество #бюджет #социальные сети #критика #журналистика #правительство #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
