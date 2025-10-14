Правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы - 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы предусмотрены в размере 5,5 млрд евро, расходы - 5,1 млрд евро.

Прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах составляет 43,953 млрд евро, дефицит бюджета - 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

Как сообщает Министерство финансов, проект госбюджета на 2026 год и среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2028 годы разработаны в соответствии с правилами Европейского союза и национальными нормами фискальной дисциплины.

В бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения безопасности государства, поддержки семей с детьми и образования. Также, как отмечает Минфин, предусмотрены инвестиции из фондов ЕС на сумму более 1 млрд евро, а доходы самоуправлений увеличатся на 151,4 млн евро.

Как указал Минфин, бюджет на 2026 год разработан на основе осторожных макроэкономических прогнозов, которые предусматривают умеренный рост экономики и постепенное снижение инфляции.

Рост экономики в этом году прогнозируется на уровне 1,1%, в следующем году - 2,1%, а в последующие годы - до 2,2%.

Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 3,5%, что в основном связано с ростом цен на продукты питания и тарифов на отопление. В последующие годы Минфин прогнозирует постепенное снижение инфляции - до 2,3% в 2026 году и до 2,2% в последующие годы.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в размере 2,9% от ВВП, в 2026 году он вырастет до 3,3%, а в среднесрочной перспективе составит около 3,6%.

В целом для установленных правительством приоритетов в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 693,5 млн евро, в 2027 году - 724,8 млн евро, а в 2028 году - 935,9 млн евро. Существенная часть этих средств - 448,3 млн евро - будет направлена на укрепление безопасности: повышение боеспособности Национальных вооруженных сил, развитие военной инфраструктуры, систем охраны границы, поддержку местной оборонной индустрии и создание новых рабочих мест.

Общий объем финансирования обороны в следующем году составит 2,2 млрд евро, или 4,9% от ВВП.

94,8 млн евро дополнительно выделены для поддержки семей с детьми и улучшения охраны здоровья матери и ребенка, а в целом финансирование здравоохранения увеличится на 27,9 млн евро до 1,9 млрд евро.

В сфере образования 45 млн евро предусмотрены для внедрения новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе". Дополнительные средства выделены и для социально важных мер - расширения паллиативной помощи, улучшения доступности социальных и реабилитационных услуг.

Как отмечает Минфин, одним из стимулов для роста экономики в следующем году станут средства из фондов ЕС, объем которых превысит 1 млрд евро.

В сопровождающий проект госбюджета пакет входят почти 50 законопроектов. В Сейм бюджетный пакет на 2026 год планируется подать в среду, 15 октября.