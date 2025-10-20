В Латвии, и не только в Риге, но и в Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае - Российской Федерации и Республике Беларусь принадлежат несколько десятков объектов недвижимости, и это не только здания посольств или консульств.

Пока что единственным объектом, который Латвия переняла из соображений государственной безопасности, является так называемый Дом Москвы. Для этого в январе 2024 года Сейм принял специальный закон, предусматривающий продажу объекта на аукционе, а вырученные средства нужно направить на поддержку украинского общества. Осенью этого года ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) провело уже пятый аукцион по продаже Дома Мосвы, но безрезультатно. На пятом аукционе начальная цена объекта была установлена в размере 2,142 миллиона евро.

Другие объекты - 16 российских и 15 белорусских - можно условно разделить на несколько блоков: здания посольств в Риге, здание консульства в Даугавпилсе, санаторий-оздоровительное учреждение с подсобными помещениями в Юрмале, здания в центре столицы, в Даугавпилсе, отдельные квартиры в Риге, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе. Наиболее крупными объектами являются санаторий "Янтарный берег" в Яункемери и санаторий "Беларусь" в Булдури.

Но, пожалуй, большую ценность представляют исторические здания в центре Риги, в том числе на улице Алберта, которой восхищаются любители югенд-стиля. Российской Федерации принадлежат дома 3 и 5 на этой улице. Российской Федерации (в лице посольства) принадлежит дом по адресу: улица Андрея Пумпура, 1. Само здание посольства расположено по адресу: улица независимости Украины, 2. Беларуси принадлежат два объекта недвижимости в Риге - здание посольства на улице Езусбазницас и большой особняк в Межапарке. Оба объекта были переданы ей в 1990-х годах. Особняк по адресу: улица Эрнста Бергманя, 7 является памятником культуры местного значения.