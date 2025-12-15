Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страна счастливых жителей: огромная часть латвийцев довольны своей жизнью 10 3000

Политика
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страна счастливых жителей: огромная часть латвийцев довольны своей жизнью
ФОТО: LETA

Большинство, или 84 %, жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Eurobarometer" осенью этого года.

Общая удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью существенно не изменилась с весны 2025 года.

Осенью уровень удовлетворенности в Латвии был относительно высоким и соответствовал европейскому - 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. 84% - это повторение исторического максимума среди латвийцев.

Когда осенью 2025 года жителей Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли рост цен или инфляцию и дороговизну жизни (33%), а также здравоохранение (23%) и экономическую ситуацию (22%).

Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах: почти треть (31%) заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами, и почти пятая часть (19%) говорит, что экономическая ситуация является основной проблемой, стоящей перед странами Европейского союза (ЕС).

Две главные проблемы, стоящие в настоящее время перед ЕС, - это российское вторжение в Украину (32%) и иммиграция (27%). С весны 2025 года обеспокоенность жителей Латвии иммиграцией как одной из главных проблем ЕС выросла на девять процентных пунктов, как и доля жителей Латвии, считающих российское вторжение на Украину одной из двух важнейших проблем, стоящих перед ЕС (+ 5 процентных пунктов с весны 2025 года).

Вторжение России на Украину (26%) и иммиграция (20%) также являются двумя наиболее часто упоминаемыми проблемами, стоящими перед ЕС. Однако в среднем европейцы значительно реже, чем жители Латвии, отмечают российское вторжение в Украину и иммиграцию как две самые важные проблемы, стоящие сегодня перед ЕС.

По данным опроса, доверие латвийцев к ЕС не изменилось с весны, и осенью 2025 года каждый второй (55%) житель Латвии скорее доверяет ЕС. Доверие европейцев к ЕС в целом ниже, чем в Латвии - 48 % европейцев скорее доверяют ему, и, в отличие от тенденций в Латвии, доля европейцев, доверяющих ЕС, за полгода значительно снизилась (на 4 процентных пункта с весны 2025 года).

Самый высокий уровень доверия к ЕС - в Португалии, где большинство (71 %) граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий - во Франции, где четверть (27 %) граждан скорее доверяют ЕС осенью 2025 года.

×
Читайте нас также:
#цены #экономика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
0
1
1
9

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео