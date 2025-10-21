Большинство, или 70% претендентов составляют русские, 9% - белорусы, 7% - украинцы, есть также по одному бразильцу, армянину, китайцу, еврею, македонку и литовцу.

Управление по делам гражданства и миграции напоминает, что с принятием в гражданство Латвии меняется юридический статус лица поэтому прежний паспорт негражданина больше не годится для использования ни внутри страны, ни для поездок за границу.

Всего с 1995 года в порядке натурализации гражданство Латвии получили 150 689 человек.