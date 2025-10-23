Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латышский язык нуждается в защите не только законом, но и привычками общества - депутаты Сейма 4 370

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латышский язык нуждается в защите не только законом, но и привычками общества - депутаты Сейма
ФОТО: LETA

После представления Сейму отчёта правительства о проделанном для сохранения государственного языка ряд политиков подчеркнули необходимость беречь латышский язык и активнее использовать его в повседневной жизни, пишет LETA.

Председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) выразила мнение, что язык — это основа для существования государства. "То, каким является наш язык, показывает, каким является наше государство", — сказала Миериня.

Она призвала бережно относиться к латышскому языку: "Нам всем нужно работать над изучением латышского языка на всех уровнях", — отметила она, добавив, что забота о языке начинается с семьи, поскольку в настоящее время значительный объём контента потребляется на иностранных языках.

Миериня обратила внимание на то, что всё больше молодёжи предпочитает общаться на английском языке. Хотя, по её словам, отношение молодёжи к латышскому языку остаётся положительным, англицизмы, такие как "heitot" (подвергать вражде) и "vaibot" (быть на волне), всё чаще засоряют язык.

Она подчеркнула необходимость повышения престижа государственного языка, указав, что, например, чтение книг способствует его развитию и сохранению.

Агнесе Краста ("Новое единство") отметила, что дебаты о языке должны быть направлены на совместную работу по укреплению статуса латышского языка, а не превращаться в элемент политических разногласий.

Она призвала "не посыпать себе голову пеплом", поскольку в последние годы достигнут значительный прогресс. Краста напомнила, что Сейм принял ряд законов, укрепляющих государственный язык в разных сферах общества — переход на обучение только на государственном языке в общеобразовательных учреждениях, требование использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации, а также предоставление помощи и консультаций пациентам в медицинской сфере на латышском языке.

В то же время, по её словам, для эффективной реализации этих норм необходимо участие всего общества. Краста указала, что одной из реальных угроз латышскому языку является повседневная языковая практика самих латышей — то, как они используют язык в быту. По её мнению, приспособление к другому языку опасно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В информационном отчёте Кабинета министров Сейму о выполненных и запланированных мерах по сохранению, защите, развитию и усилению влияния государственного языка определены задачи в юридической, исследовательской, педагогической сферах, а также в области общественного участия, отражённые в плане действий политики государственного языка на 2025–2027 годы.

Систематичное и последовательное осуществление языковой политики во всех сферах общественной жизни должно происходить в тесном сотрудничестве с государственной администрацией, при этом её эффективность зависит от знаний, понимания и языкового поведения должностных лиц, что, в свою очередь, влияет на поведение и мнение общества.

В отчёте указано, что внимание следует уделить соблюдению нормативных актов, влияющих на языковую политику, а также просвещению общества по вопросам статуса и иерархии языка.

Отмечается необходимость оценки влияния нормативных актов на государственный язык — аналогично оценке их воздействия на госбюджет — и пересмотра действующего законодательства, чтобы выявить положения, не соответствующие Закону о государственном языке. Также предлагается усилить контроль за исполнением законов.

Для объективной оценки языковой ситуации необходимо регулярно собирать данные о родном языке жителей Латвии, уровне владения государственным языком и языковом поведении.

В отчёте подчёркивается, что одной из актуальных проблем является отсутствие регулярного, всестороннего сбора данных о языковых навыках населения. В настоящее время регулярные опросы Центрального статистического управления охватывают лишь 1–2% жителей и не дают возможности отслеживать динамику.

Важна также последовательная реализация перехода на обучение на государственном языке и обеспечение доступности и совершенствования ресурсов для изучения латышского языка — учебных и методических материалов для школьников, учителей и родителей. Хотя процесс перехода завершится в конце 2025/2026 учебного года, поддержка участникам этого процесса потребуется и в дальнейшем, особенно с учётом внедрения единой школьной системы и миграционных процессов.

Отдельное внимание необходимо уделить обеспечению качественного изучения латышского языка как иностранного и как языка этнического наследия как в Латвии, так и за её пределами — включая диаспору и реэмигрантов. Это способствует повышению уровня владения языком, расширению его использования и устойчивости в конкуренции с престижными мировыми языками.

Жизнеспособность латышского языка в будущем тесно связана с его присутствием в цифровых технологиях, включая решения на основе искусственного интеллекта. Язык должен быть представлен в технологиях не только формально, но и содержательно — с учётом культурного аспекта. Недостаточная доступность языковых данных для исследований затрудняет разработку и внедрение современных IT-решений и ограничивает присутствие латышского языка в цифровом пространстве, отмечается в отчёте.

Для изменения языковых привычек общества необходимы мероприятия, способствующие формированию инклюзивного отношения — побуждающие носителей латышского языка использовать его даже в общении с теми, кто только начинает его изучать. Особенно важна роль учителей в этом процессе. В отчёте подчёркивается необходимость укрепления понимания значения языка как основы идентичности и государственной ценности.

Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Только с годами понимаешь, что не в каждую закрытую дверь нужно стучать. И не в каждую открытую заходить!

    7
    1
  • А
    Андрей
    23-го октября

    30+ лет защищали, защищали, да никак не защитят. Старые страхи уходят, новые прививаются. Видно, очень удобный товар, чтобы им торговать.

    Вспомнился анекдот: Купили козу. А так как доить не умели - сосали. А Вася наш всё худел и худел.

    Как бы не вышло худо с этими наркотиками.

    12
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Предлагаю "борцам за латышский язык" ознакомится с ОФИЦИАЛЬНЫМИ прогнозом и планами ООН по демографической ситуации в Латвии! Нет там будущего для латышского языка. Нету.

    14
    1
  • Д
    Дед
    23-го октября

    А вот вам мху по колено! Из-под палки привычек не бывает.

    15
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео