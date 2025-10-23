После представления Сейму отчёта правительства о проделанном для сохранения государственного языка ряд политиков подчеркнули необходимость беречь латышский язык и активнее использовать его в повседневной жизни, пишет LETA.

Председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) выразила мнение, что язык — это основа для существования государства. "То, каким является наш язык, показывает, каким является наше государство", — сказала Миериня.

Она призвала бережно относиться к латышскому языку: "Нам всем нужно работать над изучением латышского языка на всех уровнях", — отметила она, добавив, что забота о языке начинается с семьи, поскольку в настоящее время значительный объём контента потребляется на иностранных языках.

Миериня обратила внимание на то, что всё больше молодёжи предпочитает общаться на английском языке. Хотя, по её словам, отношение молодёжи к латышскому языку остаётся положительным, англицизмы, такие как "heitot" (подвергать вражде) и "vaibot" (быть на волне), всё чаще засоряют язык.

Она подчеркнула необходимость повышения престижа государственного языка, указав, что, например, чтение книг способствует его развитию и сохранению.

Агнесе Краста ("Новое единство") отметила, что дебаты о языке должны быть направлены на совместную работу по укреплению статуса латышского языка, а не превращаться в элемент политических разногласий.

Она призвала "не посыпать себе голову пеплом", поскольку в последние годы достигнут значительный прогресс. Краста напомнила, что Сейм принял ряд законов, укрепляющих государственный язык в разных сферах общества — переход на обучение только на государственном языке в общеобразовательных учреждениях, требование использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации, а также предоставление помощи и консультаций пациентам в медицинской сфере на латышском языке.

В то же время, по её словам, для эффективной реализации этих норм необходимо участие всего общества. Краста указала, что одной из реальных угроз латышскому языку является повседневная языковая практика самих латышей — то, как они используют язык в быту. По её мнению, приспособление к другому языку опасно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В информационном отчёте Кабинета министров Сейму о выполненных и запланированных мерах по сохранению, защите, развитию и усилению влияния государственного языка определены задачи в юридической, исследовательской, педагогической сферах, а также в области общественного участия, отражённые в плане действий политики государственного языка на 2025–2027 годы.

Систематичное и последовательное осуществление языковой политики во всех сферах общественной жизни должно происходить в тесном сотрудничестве с государственной администрацией, при этом её эффективность зависит от знаний, понимания и языкового поведения должностных лиц, что, в свою очередь, влияет на поведение и мнение общества.

В отчёте указано, что внимание следует уделить соблюдению нормативных актов, влияющих на языковую политику, а также просвещению общества по вопросам статуса и иерархии языка.

Отмечается необходимость оценки влияния нормативных актов на государственный язык — аналогично оценке их воздействия на госбюджет — и пересмотра действующего законодательства, чтобы выявить положения, не соответствующие Закону о государственном языке. Также предлагается усилить контроль за исполнением законов.

Для объективной оценки языковой ситуации необходимо регулярно собирать данные о родном языке жителей Латвии, уровне владения государственным языком и языковом поведении.

В отчёте подчёркивается, что одной из актуальных проблем является отсутствие регулярного, всестороннего сбора данных о языковых навыках населения. В настоящее время регулярные опросы Центрального статистического управления охватывают лишь 1–2% жителей и не дают возможности отслеживать динамику.

Важна также последовательная реализация перехода на обучение на государственном языке и обеспечение доступности и совершенствования ресурсов для изучения латышского языка — учебных и методических материалов для школьников, учителей и родителей. Хотя процесс перехода завершится в конце 2025/2026 учебного года, поддержка участникам этого процесса потребуется и в дальнейшем, особенно с учётом внедрения единой школьной системы и миграционных процессов.

Отдельное внимание необходимо уделить обеспечению качественного изучения латышского языка как иностранного и как языка этнического наследия как в Латвии, так и за её пределами — включая диаспору и реэмигрантов. Это способствует повышению уровня владения языком, расширению его использования и устойчивости в конкуренции с престижными мировыми языками.

Жизнеспособность латышского языка в будущем тесно связана с его присутствием в цифровых технологиях, включая решения на основе искусственного интеллекта. Язык должен быть представлен в технологиях не только формально, но и содержательно — с учётом культурного аспекта. Недостаточная доступность языковых данных для исследований затрудняет разработку и внедрение современных IT-решений и ограничивает присутствие латышского языка в цифровом пространстве, отмечается в отчёте.

Для изменения языковых привычек общества необходимы мероприятия, способствующие формированию инклюзивного отношения — побуждающие носителей латышского языка использовать его даже в общении с теми, кто только начинает его изучать. Особенно важна роль учителей в этом процессе. В отчёте подчёркивается необходимость укрепления понимания значения языка как основы идентичности и государственной ценности.