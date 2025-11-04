В современном мире бизнес больше нельзя отделить от национальной безопасности, а границы, в том числе между континентами, становятся всё более условными, поскольку силы, враждебные демократическому миру, объединяет стремление ослабить образ Запада и его волю.

Об этом в интервью агентству LETA в рамках форума по вопросам безопасности и внешней политики «Рижская конференция 2025» заявил эксперт в области международных отношений, обороны и геоэкономики, соучредитель канадской консалтинговой группы Pendulum Джонатан Беркшир Миллер.

«Мир больше не такой, каким он был 30, 40, 50 лет назад, даже 20 лет назад, когда торговля и национальная безопасность были отдельными сферами. Отраслевые границы стерты. Не хочу утверждать, что теперь абсолютно всё — это вопрос национальной безопасности, но мы уже не живем в том мире, где всё было по своим местам, а национальная безопасность — отдельно», — сказал Миллер.

Он объяснил, что сегодня всё яснее становится, что наши противники, «в особенности главные — Россия и Китай», не разделяют торговлю, энергетику и инвестиции от вопросов национальной безопасности — для них всё это часть одной и той же игры.

Миллер подчеркнул, что при этом размыты и географические границы между различными международными аренами, и наиболее наглядный пример — это участие северокорейских сил в боевых действиях в Европе, где они умирают во имя российского режима, убивая людей в Украине.

«Это не то, чего мы ожидали от связей России с некоторыми автократиями Восточной Азии. Мы наблюдаем всё более тесную взаимосвязь между такими сферами, как торговля и государственная безопасность, а также географические связи, при которых интересы вовлечённых государств могут и не совпадать полностью, как в случае России и Китая, но всё же они помогают друг другу, когда это выгодно», — отметил он.

По словам эксперта, Россия получает поддержку, несмотря на то, что Китай делает вид, будто не участвует в войне и не принимает чью-либо сторону. Одновременно прослеживается и обратная взаимосвязь — Россия активно действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нанося ущерб интересам таких демократических стран, как Япония, Южная Корея и Тайвань. Миллер не сомневается, что в случае эскалации Россия открыто поддержит Китай — эта поддержка будет аналогична китайской помощи России.

«Я думаю, что этот преступный российский режим стал гораздо более откровенным, он больше не заботится о своей репутации. Россия уже не пытается сбалансировать свои отношения с Японией или Южной Кореей. Если Китаю что-то потребуется, Россия это предоставит», — отметил эксперт.

Соучредитель канадской группы Pendulum также считает, что имеющиеся у нас инструменты для предотвращения этих угроз слабеют и сужаются. «Да, у нас есть НАТО — это прекрасно. У нас есть и другие организации, Европейский союз, двусторонние обязательства. Но международные сообщества, которые могли бы бороться с этими угрозами, с каждым днём слабеют. К сожалению, мы решаем целые группы проблем ограниченными средствами», — отметил Миллер.

Он упомянул ООН, в которой две постоянные члены Совета Безопасности — Россия и Китай — используют свои позиции в собственных интересах, а также отметил сложные отношения США со многими союзными странами.

Эксперт согласен, что в определённой степени уже наступила новая Холодная война. Одним из вызовов он называет конвергенцию враждебных сил. Хотя интересы России, Китая, Северной Кореи и Ирана различаются, и их взгляды не всегда совпадают, в контексте новой Холодной войны они сходятся в нескольких ключевых аспектах: элиты этих стран стремятся сохранить свои режимы и остаться богатыми и коррумпированными, чего, по их мнению, можно добиться только ослабляя Запад.

«У всех этих стран разные отношения с США, Европой и Канадой, но они едины в одном: если им удастся ослабить образ Запада, удастся ослабить и волю Запада, а значит, ничто уже не сможет им повредить. Это основной принцип, по которому они действуют», — заявил Миллер агентству LETA.

Недавние гибридные атаки в Европе он рассматривает как часть тщательно просчитанной стратегии по дальнейшему размыванию границ допустимого.

«Такова цель гибридной войны — чтобы нападавшего нельзя было полностью идентифицировать и чтобы его причастность ставилась под сомнение как внутри отдельного государства, так и в рамках альянса — в медиа, аналитических центрах и среди политиков. Мы начинаем рассуждать, как нам действовать, если окажется, что за этим стоит Россия. Это 4-я статья? Или 5-я? Всё это выгодно им», — пояснил эксперт.

По его мнению, Россия, которая, скорее всего, и стоит за этими атаками, делает всё, чтобы сохранить возможность отстраниться от происходящего, потому что ей важно, чтобы нападения невозможно было напрямую связать с ней — нужно создать впечатление, будто есть сомнения.

Миллер согласен, что такие атаки помогают странам НАТО быть к ним более подготовленными.

«Если мы действуем правильно, мы становимся устойчивее к таким нападениям. Но крайне важно не нормализовать такую ситуацию. Чем чаще что-то происходит, тем больше мы к этому привыкаем, а этого допускать нельзя. В этом и состоит замысел России. Нельзя позволять постоянное зондирование и нарушение воздушного пространства. Если это продолжается, нужно обозначить границы и принять последствия. Надо уметь себя защищать», — подчеркнул канадский эксперт.