По традиции подведем итоги уходящего года. Несмотря на то, что лета в этом году в Латвии практически не было (максимум можно "наскрести" две недели теплой погоды), в политическом смысле в уходящем году было очень жарко!

Власти принимали зачастую мягко говоря весьма странные решения.

Политический сюрприз года

Главным политическим событием 2025-го года, конечно же, стали муниципальные выборы. А главный сюрприз – "предотвращение" смены власти в Рижской думе. Несмотря на все опросы общественного мнения, которые свидетельствовали о крайней непопулярности столичных властей, тем не менее июньские выборы ни к какому перевороту в Рижской думе не привели.

Первой к финишу пришла оппозиционная партия «Латвия на первом месте», однако полученных мандатов не хватило взять власть даже при поддержке возможных потенциальных союзников. Все случилось по старой схеме: правые партии объединились, прихватив с собой левых в лице "Прогрессивных". В итоге у власти в столице осталась плюс-минус все та же коалиция, сменился лишь мэр: Вилнис Кирсис отдал бразды правления Виестурсу Клейнбергсу, а сам вернулся на должность вице-мэра. Это значит, что никаких особых перемен в Риге в ближайшие теперь уже 3,5 года ждать не стоит.

Хотя под занавес 2025-го года появился проект странного решения столичной думы, который потенциально может и расколоть нынешнюю правящую коалицию. Это возможная продажа (приватизация) контрольного пакета крупнейшего в Балтии муниципального предприятия «Ригас наму парвалдниекс» путем вывода акций РНП на биржу. Сразу после появления данного проекта наметились, мягко говоря, трения в стане руководства Риги. Вице-мэр Ратниекс выступил за приостановку рассмотрения данного проекта о приватизации — он призвал провести тщательный анализ, затем обсудить все с экспертами, рассмотреть альтернативные варианты. А вот мэр Клейнбергс фактически поддержал приватизацию. Основные политические баталии вокруг прихватизации РНП ожидаются уже в первые месяцы нового года!

Политическое "спасение" года

В уходящем году правительство Силини, говоря языком классического фильма про разведчика, было, как никогда близко к провалу, или точнее – к развалу. По меньшей мере три раза правительство попадало в сильный шторм и оппозиция уже готовилось откупоривать шампанское, но...

LETA

Первый раз "запахло кризисом" еще в начале года, когда и сама премьер, и партнеры по власти уже просто не могли смириться с нахождением на посту министра сообщений Каспара Бришкенса. Причина – полная неспособность контролировать реализацию проекта Rail Baltica и навести порядок в управлении национальной авиакомпанией airBaltic. Однако "Прогрессивные" вышли со своего рода ультиматумом: мы нашего министра позволим снять только при условии, что меняются и по одному министру от остальных коалиционных партий. Силиня выполнила требование "Прогрессивных" и в правительстве, говоря словами премьера, случился рестарт.

Был принят план рестарта, определены приоритеты: внешняя и внутренняя безопасность, образование, борьба с бюрократией и поддержка демографии. Коалиционные партнеры проглотили эту горькую пилюлю, связанную со сменой министров и правительство продолжило свою работу.

Второй раз правительство Силини зашаталось во время знаменитой эпопеи со Стамбульской конвенцией, но и здесь чудом пожар удалось потушить. Правда, не без помощи президента, который и вернул в Сейм законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, и уговорил большинство парламента заморозить рассмотрение возвращенного законопроекта до парламента следующего созыва!

В третий раз правительство могло развалиться прямо накануне принятия бюджета, когда "Зеленые крестьяне" чуть было не сместили министра сообщений Швинку и потребовали выделить в бюджете дополнительные средства на региональные пассажирские перевозки. Вскоре, впрочем, "Зеленые крестьяне" снова передумали разваливать правительство и спокойно проголосовали за ту редакцию бюджета-2026, которая была согласована на коалиционном совете, то бишь без дополнительных денег на пассажирские перевозки.

Нужно отдать должное живучести Силини&Ко. Несмотря на катастрофически низкий рейтинг доверия к правительству и отрицательную популярность всех министров, правительство Силини в этом году все-таки устояло.

Политическая неудача года

Их в уходящем году было великое множество, но мы выделим одну — ту, что затронула КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ЛАТВИИ!

LETA

Конечно, речь идет об отчаянных попытках правительства вмешаться в цены на продукты питания, рост которых в Латвии в 2025-ом продолжал бить рекорды. Напомним, что правительству удалось буквально заставить руководителей всех основных торговых сетей подписать меморандум, в котором торговцы обязались в каждой группе основных видов продовольствия ежедневно выделять продукты с самой низкой ценой. Также была достигнута договоренность о создании инструментов сравнения цен, то есть специальных интернет-порталов, на которых любой покупатель в ежедневном режиме мог бы отслеживать цены на основные продукты питания во всех торговых сетях.

Увы, торговые сети все еще НЕ начали поставлять в режиме онлайн данные о ценах в своих магазинах. Что же касается корзин низких цен на продукты в каждом сегменте, то предложенная система практически не повлияла на уровень цен: сдержать инфляцию этот механизм был просто не в состоянии.

В уходящем году Латвия снова вошла в группу стран ЕС с самым высоким уровнем инфляции и прежде всего на продукты питания. Эксперты даже явно растерялись и не смогли найти веское объяснение продовольственной инфляции. И аргументы про геополитику и рост цен на энергоносители уже не работают, поскольку цены на газ и нефть упали ниже довоенного, 2021-ого года, уровня. Тем не менее цены на продукты продолжают расти, а попытки правительства вмешаться в процесс фактически провалились.

Политический абсурд года

Если бы был бы приз за "политическую импотенцию", то его бы получили те партии, которые умудрились выпустить из рук уже практически 100-процентную победу! Мы имеем в виду осеннюю эпопею со Стамбульской конвенцией. Поскольку она уже всем набила оскомину, скажем лишь о главном.

LETA

Сначала правая оппозиция инициировала законопроект о выходе из Стамбульской конвенции. При этом уже, видимо, оппозиция договорилась с входящими в правящую коалицию "Зелеными крестьянами" о поддержке этой инициативы. Было очевидно, что у сторонников выхода из конвенции в Сейме более чем уверенное большинство!

Итог был закономерен – соответствующую инициативу приняли в срочном порядке. Да, президент, как и прогнозировалось, вернул законопроект. Этому способствовали и акции протеста, умело организованные двумя политическими силами – "Новым Единством" и партией "Прогрессивные". Однако от этого политический расклад сил в парламенте не менялся и было бы логично ожидать, что все те депутаты, которые проголосовали за законопроект, повторно поступят также и президент уже будет вынужден провозгласить закон. Но не тут-то было – депутаты Нацобъединения и Объединенного списка вместе с "Новым Единством" и "Прогрессивными" поддержали предложение Ринкевича отложить рассмотрение законопроекта до начала работы нового состава парламента! Депутаты от Союза зеленых и крестьян вообще не голосовали.

Как на это странное поведение отреагировали избиратели, отчетливо видно из последнего опроса общественного мнения, где партии, изменившую свою позицию, стремительно стали терять популярность.

Политический дисбаланс года

Хотя конечно, мы говорим о политико-экономическом дисбалансе. Бюджет-2026 в первых числах декабря уходящего года был принят с большим дефицитом – 3,1% от ВВП, расходы превысили доходы почти на 2 миллиарда евро.

LETA

Даже на основной приоритет этого правительства – безопасность – дополнительные средства удалось наскрести только за счет внешних заимствований! В результате уже в следующем году только на обслуживание долга налогоплательщики будут тратить порядка 700 миллионов евро, а к 2029-му году обслуживание долга превысит 1 миллиард евро!

Многие эксперты, включая и представителей бизнес-сообщества обвинили правительство – и весьма обоснованно! – в нежелании реально сокращать административные расходы. Жизнь взаймы, жизнь не по средствам будет продолжена!

Политическая идефикс года

Уже под занавес 2025-го года серьезную заявку на политический переполох сделала инициативная группа во главе с театральным режиссером Алвисом Херманисом. Напомним: было создано политическое движение "Без партий". Сенсация как раз и кроется в названии: учредители политического движения фактически предлагают... революцию в избирательной системе Латвии!

А именно: партии по существу перестают существовать и Сейм избирается по мажоритарному принципу, то есть по одномандатным округам! Как это все будет происходить и как потом это будет работать, авторы идефикс еще сами до конца не представляют. Идею для Латвии можно назвать странной, поскольку отказ от партий приведет к тому, что одномандатники едва ли в Сейме смогут создать стабильное коалиционное большинство и велик риск, что в парламенте просто воцарится хаос. Наверняка даже утвердить правительство «бесхозным» парламентариям будет крайне сложно.

Но ясно одно: новички политической игры явно растрясли политическое болото и выборы следующего года обещают быть очень интересными!

Политический фарс года

Нет, сама мысль обуздать бюрократию, была хорошая. Однако ее исполнение – увы! Напомним, что в итоге борьбу с бюрократией поручили… самим бюрократам, правда, "разбавив" соответствующую рабочую группу представителями неправительственного сектора.

Но нужно отдать должное лидерам конфедерации работодателей и торгово-промышленной палаты — они были настроены очень жестко и в результате чиновники даже и не пытались, по давней традиции, затянуть деятельность рабочей группы и утопить ее в бесконечных согласованиях. Впрочем, и сами представители бизнес-сообщества, будучи реалистами, поставили перед собой те цели, которые можно выполнить в создавшейся ситуации. А именно: предложить минимальный пакет мер по борьбе с бюрократией — то есть те идеи, которые можно реализовать весьма быстро.

В итоге, напомним, рабочая группа подготовила и направила правительству 21 приоритетное предложение по уменьшению бюрократии. Это, конечно, капля в море и пока о "разбюрокрачивании" экономики говорить еще очень рано!

Политическая надежда года

Это событие не связано напрямую с Латвией, но, разумеется, ее затрагивает, поскольку речь идет о попытке прекратить страшную войну в Европе! Речь идет об отчаянных попытках президента США Трампа добиться мира или хотя бы для начала перемирия на Украине. В последние месяцы уходящего года глава Белого дома все-таки отказался от "задачи минимум" – добиться перемирия и сосредоточился на достижении долгосрочного мира, что намного разумнее. К моменту подготовки этого материала, США, Украина и страны ЕС согласовали переработанный мирный план из 20 пунктов, который вот-вот будет направлен в Москву, после чего начнется очередной раунд переговоров по достижению мира.

Да, в уходящем году эти попытки прекратить кровавую бойню еще не увенчались позитивным результатом, но определенный лучик надежды замаячил на горизонте. С этой надеждой мы и входим в 2026-й год! Пусть он будет мирным и счастливым!