Даже если в этом году боевые действия в Украине удастся заморозить, это не следует воспринимать как решение, позволяющее ослабить внимание к безопасности Латвии и снижать активность по её укреплению, заявил сегодня утром в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданс, пишет LETA.

Оценивая ситуацию с безопасностью в Латвии в целом, Пуданс отметил, что она зависит от ряда факторов, в том числе на неё влияет и нападение США на Венесуэлу, однако наибольшее влияние по-прежнему оказывает военная агрессия России против Украины.

Командующий НВС добавил, что важным событием станут также предстоящие осенью выборы в Сейм. В целом он не прогнозирует существенных изменений в аспектах, влияющих на безопасность Латвии.

Глава армии сообщил, что в этом году более половины бюджета на оборону будет направлено на укрепление военных возможностей. По его словам, развитие в этом направлении происходит несколько несбалансированно, но это необходимо, поскольку в предыдущие годы развитие этих возможностей отставало – до начала войны в Украине армия Латвии фокусировалась на других приоритетах.