Даже если войну в Украине заморозят, Латвии нельзя снижать бдительность - командующий НВС 3 758

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даже если войну в Украине заморозят, Латвии нельзя снижать бдительность - командующий НВС
ФОТО: LETA

Даже если в этом году боевые действия в Украине удастся заморозить, это не следует воспринимать как решение, позволяющее ослабить внимание к безопасности Латвии и снижать активность по её укреплению, заявил сегодня утром в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданс, пишет LETA.

Оценивая ситуацию с безопасностью в Латвии в целом, Пуданс отметил, что она зависит от ряда факторов, в том числе на неё влияет и нападение США на Венесуэлу, однако наибольшее влияние по-прежнему оказывает военная агрессия России против Украины.

Командующий НВС добавил, что важным событием станут также предстоящие осенью выборы в Сейм. В целом он не прогнозирует существенных изменений в аспектах, влияющих на безопасность Латвии.

Глава армии сообщил, что в этом году более половины бюджета на оборону будет направлено на укрепление военных возможностей. По его словам, развитие в этом направлении происходит несколько несбалансированно, но это необходимо, поскольку в предыдущие годы развитие этих возможностей отставало – до начала войны в Украине армия Латвии фокусировалась на других приоритетах.

#выборы #США #Латвия #безопасность #оборона #Россия #политика
(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Нельзя снидать бдительность. Надо повышать бздительность!

  • lo gos
    lo gos
    5-го января

    Ага, злобно смотреть в сторону России и распихивать бабло по карманам.

  • Д
    Дед
    5-го января

    А то! Только, кредит получили, распил пошел, а тут война заканчивается. Не порядок!

