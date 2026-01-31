Выход ежегодника Института внешней политики собрал дипломатический бомонд. Накануне дебатов в Сейме, свое веское слово в объемистой книге сказали представители экспертного сообщества – и приглашенные VIP. Латвия встретила 2026 год в новом качестве – как участник Совета Безопасности ООН. Хотя суть сей организации в последнее время поблекла.

Байба Браже: «Меняется привычный мировой порядок»

С программной статьей выступила министр иностранных дел от «Нового Единства». Тенденции во внешней политике ее тревожат:

«Теснейшее сотрудничество авторитарных режимов, применение вооруженной силы, возрастающие вызовы региональной безопасности, нестабильные отношения между державами, и быстрое развитие новых технологий определяют то, что меняется привычный мировой порядок. Оспаривается дееспособность и смысл международных организаций. Латвия выбрала не роль пассивного наблюдателя, но позицию активного участника – как регионально, так глобально. Мы сумели спрогнозировать и быстро реагировать на международные вызовы, осознать выдвигаемые ими риски и целенаправленно создавать новое партнерство для достижения своих интересов».

Г-жа министр, видимо, запамятовала, что в годину позапрошлого мирового порядка такие институты, как ООН, Совет Европы, Европейское Экономическое Сообщество, прекрасно существовали без независимых государств, образовавшихся 35 лет тому назад на месте бывшего СССР. Так что преувеличивать роль интернациональных структур, подобно далекому предшественнику во главе МИДа В.Мунтерсу – себе дороже выходит…

Война и мир

«Российская война в Украине прямо воздействует на безопасность Латвии, развитие и устойчивость общества, – постулирует далее Б.Браже. – Поэтому Латвия была одной из активнейших сторонниц Украины политически и дипломатически, также оказывая военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Латвия продолжает оказывать ежегодную, прогнозируемую военную поддержку Украине 0,25% от размера ВВП».

Так-то оно так, живем мы с РФ действительно, по соседству. К тому же, исторический опыт, который постоянно интерпретируется исключительно в негативном ключе, стучит в сердце. Хотя, может быть, попробовать иногда включать голову…

Есть ведь и государство рядом с Россией, которое имеет границу аж в 3485 км, в 1920-30-е годы по полной программе испытавшее «экспорт революции», а впоследствии даже именовавшееся «16-й республикой СССР». Да только отчего-то не вводит на свою территорию войска НАТО, чтобы отбиваться от Москвы. Может, просто в Монголии чтят своего Чингисхана, и потому не испытывают комплексов неполноценности?

Валдис Затлерс: «Будет очень трудно остановить такие государства, как Россия»

Президент ЛР в 2007-2011 гг. ознаменовал свое руководство республикой официальным визитом в Москву, в ходе коего был подписан пакет двухсторонних, взаимовыгодных договоренностей. Сегодня практически все они денонсированы по инициативе латвийской стороны. Ну а В.Затлерс сделался одним из глашатаев антироссийского дискурса.

«Россия в борьбе за доминирование выбрала подход военных угроз, и это – угроза всей планете. Как бы Россия не старалась угодить государствам третьего мира, ее неоколониалистская сущность рано или поздно откроется. Эту ситуацию может изменить только глобальная ответственность и общее действие всех держав, которые считают себя основами многополярного мира».

Вот было бы здорово, конечно, для г-на Затлерса и иже с ним, чтобы все дружененько навалились – на эту, самую, Кревию. Но расклад – не тот: «Мир сотрясают неопределенность и непредсказуемость международных процессов. Национальный нарциссизм особенно в исполнении президента США Дональда Трампа сильно повлиял на наши представления о дипломатии.

Классическая дипломатия, конечно, продолжает действовать в привычной себе манере, но дипломатия внезапных решений президента Трампа – это реальность, и у нас нет другого варианта, как быть способными к ней приспособиться».

Мировое большинство

Экс-президент предупреждает: «Внимание надо уделять тому, как Россия для обозначения Глобального Юга начала использовать термин «мировое большинство». Западной внешней политике надо стать более активной, эластичной и направленной на сотрудничество, ибо происходит геополитическая борьба за ресурсы этих государств и влияние на их экономический рост».

Так вот прямо и сказано, без обиняков. Нет, чтобы помыслить – может, у народов Малави, Гондураса и Папуа-Новой Гвинеи тоже есть свои дайны и историческая боль… Нет, он сразу про материальное. И кто ж тогда среди нас будет неоколониалист, с такой, политической, философией?

Мартиньш Варгулис: «НАТО пережило существеннейший этап…»

В видении директора аналитической группы PowerHouse Latvia, Североатлантический альянс в настоящее время в своей стратегической концепции «обозначает Россию как прямую угрозу и восстановил приоритет коллективной обороны альянса».

Так-то оно так – и даже португальский беспилотник бороздит небо Балтии. Однако, только в случае, если государства-участники военно-политического союза на деле докажут готовность послать своих граждан защищать далекие страны на Северо-Востоке Европы, то можно будет с уверенностью сказать – да, НАТО пережило. Точно так же, как и обязательство, принятое в прошлом году на саммите в Гааге – о 5% ВВП на военные надобности, оно туманно теряется в 2035 году.

Господин Варгулис отмечает также тот факт, что, по сравнению с 2022 годом, Россия в доктринальных документах НАТО больше не называется «противником» или «агрессором» – но «долгосрочной угрозой».

«Эта мнимо семантическая, однако политически очень значимая смена иллюстрирует возвращение осторожного тона в коммуникацию НАТО. Ее цель – не только обеспечить эластичность различным политическим интерпретациям союзников, но также создать пространство для дальнейшего политического диалога, если это позволят обстоятельства безопасности. Классификация свидетельствует о возможной релятивизации восприятия угроз и риске, что альянс начнет приспосабливаться к конфликтной «усталости».

Запад устал

Как же это – НАТО, и вдруг релятивизация? Отсюда ведь полшага до тривиализации, а потом мы можем свалиться в пропасть банализации, и вовсе стать путин-ферштейнерами! Тут, поясняет М.Варгулис, проявляется «в первую и главную очередь, влияние новой администрации США – желание сохранить помощь Украине, но одновременно уменьшить напряжение с Москвой».

«Этот подход существенно отличается от дискурса 2023-2024 года, когда подчеркивался «необратимый путь» Украины в НАТО, – пишет далее глава аналитической группы. – Риторика открывает усталость политической воли Запада и попытку балансировать между усталостью общества и необходимостью сохранять единство альянса. Усталость, которую усилила администрация Д.Трампа».

«Одновременно НАТО столкнулось с новыми элементами раскола», – озабоченно констатирует М.Варгулис. И то сказать – Вашингтон действует в парагигме Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью! Впрочем, 35 лет назад незабвенный М.С.Горбачев так же поступил и с Варшавским договором.