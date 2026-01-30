Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В министерствах выплатили премии более чем на 4 миллиона евро 4 855

Политика
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В министерствах выплатили премии более чем на 4 миллиона евро
ФОТО: pixabay

В одном министерстве премии получили все сотрудники - это был минздрав. В остальных министерствах премии получали большинство сотрудников, или 70-90%.

В нынешнем году с выплатой премий в госуправлении решено притормозить, временно не будут выплачиваться премии "за положительную оценку труда". Но в прошлом году такие премии, условно говоря, за ударный труд, как сообщает программа ЛТВ "Panorāma", выплачены во всех министерствах. Общая сумма составляет 4 177 556 евро.

Самая большая выплаченная премия одному работнику — 4725 евро, самая маленькая — 288 евро

При оценке выплаченных премий одному работнику самая большая выплата была в Министерстве умной администрации и регионального развития — 4725 евро. Самая маленькая премия выплачена Министерству образования и науки – 288 евро.

Больше всего премий выплачено в МИДе, меньше всего — в Минздраве

Самая большая сумма, истраченная на премии, в Министерстве иностранных дел — 600 000 евро. Правда, в МИДе также больше всего сотрудников — 600.

Затем следуют Министерства обороны, финансов и МВД с весьма похожей выплатой в виде премий — от 400 000 до 481 000 евро.

×
Читайте нас также:
#МИД #Минздрав #финансы #зарплаты #премии #министерства #госуправление
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
1
9

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео