В одном министерстве премии получили все сотрудники - это был минздрав. В остальных министерствах премии получали большинство сотрудников, или 70-90%.

В нынешнем году с выплатой премий в госуправлении решено притормозить, временно не будут выплачиваться премии "за положительную оценку труда". Но в прошлом году такие премии, условно говоря, за ударный труд, как сообщает программа ЛТВ "Panorāma", выплачены во всех министерствах. Общая сумма составляет 4 177 556 евро.

Самая большая выплаченная премия одному работнику — 4725 евро, самая маленькая — 288 евро

При оценке выплаченных премий одному работнику самая большая выплата была в Министерстве умной администрации и регионального развития — 4725 евро. Самая маленькая премия выплачена Министерству образования и науки – 288 евро.

Больше всего премий выплачено в МИДе, меньше всего — в Минздраве

Самая большая сумма, истраченная на премии, в Министерстве иностранных дел — 600 000 евро. Правда, в МИДе также больше всего сотрудников — 600.

Затем следуют Министерства обороны, финансов и МВД с весьма похожей выплатой в виде премий — от 400 000 до 481 000 евро.