«Мы оказались перед лицом неизвестности» 4 1484

Политика
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы оказались перед лицом неизвестности»

Экс-министр и экс-депутат Рижской думы также считает, что "международного права больше нет".

Бывший министр и бывший депутат столичной думы Эдмундс Крастиньш в интервью ТВ-24 согласился с канадским премьером, который на Давоском форуме открыто сказал, что прежнего мирового порядка больше нет.

"Нет больше 5-го пункта устава НАТО, международного права, стратегического партнерства с США... Мы оказались перед лицом неизвестности", - пессимистически заметил экс-политик и подчеркнул, что для маленькой Латвии очень важно понять, к кому прислониться, кого "подкупить", чтобы, к примеру, США нас защитила.

"Ну, может, если мы поддержим присвоение Нобелевской премии мира Трампу, то он это запомнит и США придут нам на помощь", - полушутя-полусерьезно сказал Эдмундс Крастиньш.

#НАТО #США #мнения #Латвия #Нобелевская премия #Давос #политика
Эдуард Эльдаров
