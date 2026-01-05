Baltijas balss logotype
Эксперт рассказала, что сейчас самое главное для безопасности Латвии в случае возможного вторжения России

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт рассказала, что сейчас самое главное для безопасности Латвии в случае возможного вторжения России

Генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга в передаче TV24 "Globuss" выразила мнение, что будущее обороны Латвии опирается как на трансатлантическое партнёрство, так и на более тесное сотрудничество с единомышленниками в Северной Европе и регионе Балтийского моря, пишет LA.LV.

По её словам, самое важное — это то, что президент США Дональд Трамп не отказался от оказания помощи странам Балтии. Струберга отмечает, что взгляд Латвии не является слишком упрощённым. Если посмотреть на то, как сейчас рассматриваются вопросы обороны Латвии, видно, что большое внимание уделяется региональному сотрудничеству — как с северными соседями, так и с единомышленниками по всему Балтийскому региону.

"Мне кажется, что интересный формат, который потенциально может развиваться, — это Северные страны, Балтия, Польша и Германия. Если говорить о группах единомышленников в регионе, то здесь также есть определённый потенциал", — заявила она.

Струберга подчёркивает, что региональное сотрудничество не означает отказ от трансатлантического партнёрства.

LA.LV

#США #Латвия #безопасность #оборона #Россия #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • П
    Процион
    5-го января

    Ещё одна фемина из обоймы шизофреника Пабрикса. Вы знаете, г-да, мне даже оппонировать таким лень. Зачем ты, кундза-за, вылезла, на публичную арену, какой недоумок тебя на неё воздвиг? У тебя, красавица, есть хоть какая-что соответствующая подготовка, хоть какое-то общее образование — высшее, среднее, начальное, обязательное в Латвии, или все твои активы — этл справка- аттестат для умственно отсталых?

    8
    0
  • З
    Злой
    5-го января

    Что-то Доброго и Сарказма не видно, небось от страха перед русскими забились под диваны.

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го января

    А что это она вся такая перепуганная, ибо если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    27
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го января

    Какой страх перед русскими, в глазах у этой дамы. Забор же от русских построили, чего бояться то? А ну да. Стоит на улицу выйти, половина прохожих русские. На базаре вообще одни русские. Может, от страха и базар забором отгородим?

    67
    3
  • A
    Aleks
    5-го января

    Что то не верю я струбергам и уже давно. Даже со Стеной плача,где клянутся в верности Израилю американские президенты,и то обманули. Оказывается это не остатки Храма,а остатки военной крепости Римской империи😀😀😀 А сам храм был на юге..

    33
    5
  • lo gos
    lo gos
    5-го января

    каспар-хуня? Скажите, что это шутка, это пипец какое убожество!

    28
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го января

    "Латвийской трансатлантической организации" - это что ещё за срань? Секретарь... А генсек или директор есть? Навестили на себя этикетки поярчее и прутся, надувая щёки от важности.

    82
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Для таких экспертов главное - перед нападением России успеть поменять нижнее бельё.

    80
    2
  • 010725
    010725
    5-го января

    Пошлепала губешками-оладушками госпожа экспертиха и как-то спокойнее за безопасность страны стало, надёжнее что-ли. Такие железную дорогу разломают и минуты не задумавшись.

    90
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го января

    Ох, очередная... Шли бы вы РАБОТАТЬ пердуны диванные!

    79
    1
Читать все комментарии

