Генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга в передаче TV24 "Globuss" выразила мнение, что будущее обороны Латвии опирается как на трансатлантическое партнёрство, так и на более тесное сотрудничество с единомышленниками в Северной Европе и регионе Балтийского моря, пишет LA.LV.

По её словам, самое важное — это то, что президент США Дональд Трамп не отказался от оказания помощи странам Балтии. Струберга отмечает, что взгляд Латвии не является слишком упрощённым. Если посмотреть на то, как сейчас рассматриваются вопросы обороны Латвии, видно, что большое внимание уделяется региональному сотрудничеству — как с северными соседями, так и с единомышленниками по всему Балтийскому региону.

"Мне кажется, что интересный формат, который потенциально может развиваться, — это Северные страны, Балтия, Польша и Германия. Если говорить о группах единомышленников в регионе, то здесь также есть определённый потенциал", — заявила она.

Струберга подчёркивает, что региональное сотрудничество не означает отказ от трансатлантического партнёрства.

