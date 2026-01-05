Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия осудила «режим Мадуро» и поддержала «народ Венесуэлы» в Совете Безопасности ООН 4 1455

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия осудила «режим Мадуро» и поддержала «народ Венесуэлы» в Совете Безопасности ООН
ФОТО: Global Look Press

В Совете Безопасности ООН Латвия указала на репрессии режима Мадуро и выразила солидарность с народом Венесуэлы.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Она отметила, что Совбез ООН несет ответственность за глобальные усилия по поддержанию мира, безопасности и верховенства права, и призвала всех участников поставить в приоритет дипломатические усилия по формированию мирного, демократического и устойчивого будущего Венесуэлы.

Латвия выражает солидарность с народом Венесуэлы и уважает его право на свободу и демократию. Посол подчеркнула, что это право не было соблюдено на президентских выборах 2024 года и до сих пор не обеспечено.

Павлюта-Десландес также отметила, что режим Николаса Мадуро, опирающийся на массовые репрессии, коррупцию и организованную преступность, включая торговлю наркотиками, представляет серьезную угрозу безопасности региона и всего мира, а также систематически нарушает Устав ООН и международное право, в том числе поддерживая агрессию России против Украины.

Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа и для сохранения власти по всей стране применяет широкие и систематические репрессии, нарушающие права человека, отметила Павлюта-Десландес, добавив, что с 2014 года страну были вынуждены покинуть около восьми миллионов венесуэльцев.

Кроме того, посол подтвердила готовность Латвии совместно с партнерами продолжать работу по борьбе с глобальными сетями организованной преступности, в том числе в Латинской Америке и Карибском регионе, подчеркнув, что для преодоления этих вызовов необходимо долгосрочное сотрудничество при полном соблюдении международного права. Латвия продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле и готова поддержать мирный, демократический и справедливый переход, соответствующий устремлениям венесуэльского народа, подытожила она.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали международное право во время операции в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу США неожиданно нанесли авиаудары по нескольким целям на территории Венесуэлы. В субботу утром президент США Дональд Трамп объявил, что авторитарный лидер страны Мадуро и его жена были вывезены из страны и предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Читайте нас также:
#права человека #ООН #Латвия #Венесуэла #дипломатия #репрессии #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
10

Оставить комментарий

(4)
  • А
    Андрей
    6-го января

    "Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа и для сохранения власти по всей стране применяет широкие и систематические репрессии, нарушающие права человека, отметила Павлюта-Десландес"

    Впечатление такое, что она пол жизни провела в Венесуэле, раз так говорит. И фамилия у ней "Десландес", почти как "Десантес". Ну с корнями оттуда?

    4
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го января

    Сын Вии Армане Каспар Димитер показал фото прозрачного ящика на наших выборах.Там лежала ровная пачка выборных листов.Когда кидают в ящик так ровно они не могут лечь.Что это значит, что и у нас с выборами что -то неправильно.

    13
    1
  • AE
    Al Ekses
    6-го января

    Всюду фарс. К Трампу претензий нет - тут всё ясно, но от этих «подсвинков», не стесняющихся подпевать хором и пускать росу в глаза, становится мерзко.

    28
    1
  • A
    Aleks
    5-го января

    Министр Просвещения Израиля Киш заявил,что Трамп получит премию от Израиля за защиту и помощь евреям всего мира😀 Вот и все,что надо знать,в чьих интересах работает новоиспеченный в 2015 году иудей Трамп и плевать ему глубоко на другие нации и народы,если можно их по Тании и Торе грабить и убивать.Да он же голимый фашик.. А кто поддерживает фашистов?Те же фашисты...Правда ,они теперь называются сионистами.. Путину премию не дали,хотя ещё никогда евреи не жили так хорошо в России как при Путине,заявил американский раввин Берл Лазар,который с 2000 года является Главным раввином России. Но может у Путина ещё все впереди.Зачистит ещё больше Украину от украинцев и дадут,притом уровень миграции евреев на Украину распространяется быстрее ,чем Калифорнийские пожары...👽🔯

    12
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимний Сейм: отдохнувших и посвежевших депутатов ждет горячая повестка Эксклюзив!
Изображение к статье: Ригу надуло ветром с Арктики: Латвия хочет участвовать в диалоге между Гренландией и США
Изображение к статье: Москва жалуется на Байбу Браже, которая не пустила российские сани в Сигулду
Изображение к статье: Латвия вложила в поддержку Украины уже почти 1 млрд евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео