Объём практической поддержки, оказанной Латвией Украине с начала войны, достиг почти одного миллиарда евро, говорится в ежегодном отчёте министра иностранных дел Байбы Браже о проделанной работе и планируемых действиях во внешней политике и вопросах Европейского союза в 2026 году, пишет LETA.

В отчёте подчёркивается, что позиция Латвии в отношении поддержки Украины остаётся неизменной: необходимо продолжать всестороннюю помощь Украине, а европейские страны должны взять на себя ведущую роль и увеличить свой вклад, доведя его до как минимум 0,25% от их валового внутреннего продукта (ВВП).

Также в документе отмечается, что в международных организациях и двустороннем диалоге с государствами различных регионов мира Латвия защищает право Украины на самооборону от агрессии, призывает оказывать всестороннюю помощь Украине и усиливать политическое, военное, экономическое и дипломатическое давление на Россию и страны, способствующие её агрессии. Латвийские должностные лица поддерживают активный диалог с Украиной, также регулярно совершаются визиты в эту страну.

В отчёте указано, что Латвия активно участвовала в работе "Коалиции доброй воли", вместе с союзниками работая над гарантиями безопасности для Украины в послевоенный период. Кроме того, Латвия присоединилась к международной инициативе, целью которой является возвращение домой незаконно депортированных Россией украинских детей.

Латвия оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, а также практическую помощь, включая военную, гуманитарную, финансовую, поддержку реконструкции и развития.

В соответствии с соглашением о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, подписанным между Латвией и Украиной в апреле 2024 года, Латвия оказывает Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП, а также предоставляет 15 миллионов евро на восстановление в период с 2024 по 2026 год.

В отчёте отмечается, что военная поддержка Украины со стороны Латвии в 2025 году включала закупки продукции латвийской оборонной промышленности, участие в коалициях по поддержке украинских возможностей, в том числе руководство Латвией Коалицией дронов, а также военную подготовку украинских солдат.

В 2025 году Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Список приоритетных потребностей Украины", выделив на неё 7,2 миллиона евро, а также приняла участие в миссии НАТО по поддержке безопасности и обучению в Украине. Кроме того, Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Renovator", направленной на модернизацию системы военной медицины и реабилитации в Украине.

Учитывая, что Украина тратит около 60% своего бюджета на военные нужды, Латвия активно участвовала в переговорах о поддержке Украины со стороны Европейского союза в 2026–2027 годах, в том числе выступая за направление активов Центрального банка России на стабилизацию финансовой ситуации в Украине и восстановление страны.

В декабре 2025 года государства-члены ЕС договорились о замораживании активов Центрального банка России на неопределённый срок, а на декабрьском саммите Европейского совета было принято решение в пользу заёмного решения ЕС для обеспечения финансирования Украины на следующие два года.