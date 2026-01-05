Baltijas balss logotype
Латвия вложила в поддержку Украины уже почти 1 млрд евро 11 2651

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия вложила в поддержку Украины уже почти 1 млрд евро
ФОТО: LETA

Объём практической поддержки, оказанной Латвией Украине с начала войны, достиг почти одного миллиарда евро, говорится в ежегодном отчёте министра иностранных дел Байбы Браже о проделанной работе и планируемых действиях во внешней политике и вопросах Европейского союза в 2026 году, пишет LETA.

В отчёте подчёркивается, что позиция Латвии в отношении поддержки Украины остаётся неизменной: необходимо продолжать всестороннюю помощь Украине, а европейские страны должны взять на себя ведущую роль и увеличить свой вклад, доведя его до как минимум 0,25% от их валового внутреннего продукта (ВВП).

Также в документе отмечается, что в международных организациях и двустороннем диалоге с государствами различных регионов мира Латвия защищает право Украины на самооборону от агрессии, призывает оказывать всестороннюю помощь Украине и усиливать политическое, военное, экономическое и дипломатическое давление на Россию и страны, способствующие её агрессии. Латвийские должностные лица поддерживают активный диалог с Украиной, также регулярно совершаются визиты в эту страну.

В отчёте указано, что Латвия активно участвовала в работе "Коалиции доброй воли", вместе с союзниками работая над гарантиями безопасности для Украины в послевоенный период. Кроме того, Латвия присоединилась к международной инициативе, целью которой является возвращение домой незаконно депортированных Россией украинских детей.

Латвия оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, а также практическую помощь, включая военную, гуманитарную, финансовую, поддержку реконструкции и развития.

В соответствии с соглашением о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, подписанным между Латвией и Украиной в апреле 2024 года, Латвия оказывает Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП, а также предоставляет 15 миллионов евро на восстановление в период с 2024 по 2026 год.

В отчёте отмечается, что военная поддержка Украины со стороны Латвии в 2025 году включала закупки продукции латвийской оборонной промышленности, участие в коалициях по поддержке украинских возможностей, в том числе руководство Латвией Коалицией дронов, а также военную подготовку украинских солдат.

В 2025 году Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Список приоритетных потребностей Украины", выделив на неё 7,2 миллиона евро, а также приняла участие в миссии НАТО по поддержке безопасности и обучению в Украине. Кроме того, Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Renovator", направленной на модернизацию системы военной медицины и реабилитации в Украине.

Учитывая, что Украина тратит около 60% своего бюджета на военные нужды, Латвия активно участвовала в переговорах о поддержке Украины со стороны Европейского союза в 2026–2027 годах, в том числе выступая за направление активов Центрального банка России на стабилизацию финансовой ситуации в Украине и восстановление страны.

В декабре 2025 года государства-члены ЕС договорились о замораживании активов Центрального банка России на неопределённый срок, а на декабрьском саммите Европейского совета было принято решение в пользу заёмного решения ЕС для обеспечения финансирования Украины на следующие два года.

#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го января

    Скоро денежки для Гренландии будут "собирать"...

    22
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    5-го января

    Курорт за 1,45 миллиарда: во Львовской области стартовало строительство На территории близ польской границы начато строительство нового курорта международного уровня. Цены в долларах. Начало строительства октябрь прошлого года. Название GORO Mountain Resort.

    Надо поднажать, немного не хватает 😁

    37
    1
  • JJ
    Jan Jans
    5-го января

    "Латвия вложила в поддержку Украины уже почти 1 млрд евро..." - дЭбилы

    77
    2
  • З
    Злой
    5-го января

    А жители пятиэтажки-малрсемейки на Баускас по улицам скитаются.

    98
    2
  • З
    Злой
    Злой
    5-го января

    Небось минус полукровка- полицай Добрый поставил, не понимаю зачем этот наци крутится на русской ветке!

    29
    1
  • A
    Aleks
    5-го января

    Кто ,интересно,из чиновников уже вошёл в список ,,Форбс,,? Откат не меньше 50% ,т.е.500 млн.денен где-то осели на чьих то левых счетах,а может вообще не заморачиваются,зная ,что ничего не будет. Блин,так ещё и зарплату получают на карманные расходы....👽

    53
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го января

    Ну и сколько лимонов из этого лярда на хуторах "осело"?

    87
    1
  • JL
    Janina LV
    5-го января

    Почти миллиард — это когда у страны нет денег, но есть чувство долга. Правда, не супружеского и не перед своими жителями. Когда в бюджете дыра, ее проще назвать геополитикой и зашить громкими фразами.

    124
    1
  • lo gos
    lo gos
    5-го января

    Да-да-да, конечно, так мы вам и поверили, USA тоже говорили, что 300-500 млрд закинули, а по факту пришло только 70 млрд, остальное по дороге рассосалось.

    74
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    lo gos
    5-го января

    Это трампа понесло кукухой про триста ярдов плюс растраченных на хохлов. Байденовские про такие цифры не пороли чуши. Понятно, что трампу в своих "ноздрёвских" традициях гиперболизирования надо было спиздюнькать на демов. А дальше хоть не рассветай. Чат жпт максимум насчитал 185 ярдов.

    7
    11
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го января

    Миллиард? Хоть на одну платёжку можно взглянуть?

    99
    1
Читать все комментарии

