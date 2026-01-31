Министерство экономики предлагает внести поправки в правила Кабинета министров, предусматривающие, что в дальнейшем первичное размещение гражданских жителей Украины в Латвии будет обеспечиваться сроком до 60 дней, свидетельствует информация на портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

Минэкономики указывает, что поправки к правилам КМ «Правила о предоставлении первичной помощи гражданским жителям Украины» предусматривают установление одного основного срока размещения — до 60 дней вместо действующих сейчас сроков: до 60 или до 120 дней.

Также планируется сократить объём компенсации за питание, предоставляемой государством гражданским жителям Украины. С 1 марта 2026 года для самоуправлений предлагается установить единую компенсацию — до пяти евро в день на человека, независимо от того, предоставляется ли услуга питания или продукты. До сих пор расходы на питание покрывались в размере до 10 евро в день.

Одновременно, если после истечения первоначального 60-дневного срока в одном жилом помещении продолжают проживать как лица, имеющие право на продлённое размещение до 180 дней, так и другие лица, компенсация арендной платы будет выплачиваться только за тех, кому полагается продлённая поддержка, с пропорциональным перерасчётом.

Финансирование на поддержку гражданских жителей Украины в 2026 году запланировано в размере 39,718 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, когда на эти цели было выделено 65 млн евро.