Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

60 дней вместо 120: государство пересматривает условия поддержки жителей Украины 4 1421

Политика
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 60 дней вместо 120: государство пересматривает условия поддержки жителей Украины

Министерство экономики предлагает внести поправки в правила Кабинета министров, предусматривающие, что в дальнейшем первичное размещение гражданских жителей Украины в Латвии будет обеспечиваться сроком до 60 дней, свидетельствует информация на портале нормативных актов, пишет ЛЕТА.

Минэкономики указывает, что поправки к правилам КМ «Правила о предоставлении первичной помощи гражданским жителям Украины» предусматривают установление одного основного срока размещения — до 60 дней вместо действующих сейчас сроков: до 60 или до 120 дней.

Также планируется сократить объём компенсации за питание, предоставляемой государством гражданским жителям Украины. С 1 марта 2026 года для самоуправлений предлагается установить единую компенсацию — до пяти евро в день на человека, независимо от того, предоставляется ли услуга питания или продукты. До сих пор расходы на питание покрывались в размере до 10 евро в день.

Одновременно, если после истечения первоначального 60-дневного срока в одном жилом помещении продолжают проживать как лица, имеющие право на продлённое размещение до 180 дней, так и другие лица, компенсация арендной платы будет выплачиваться только за тех, кому полагается продлённая поддержка, с пропорциональным перерасчётом.

Финансирование на поддержку гражданских жителей Украины в 2026 году запланировано в размере 39,718 млн евро, что меньше, чем в 2025 году, когда на эти цели было выделено 65 млн евро.

×
Читайте нас также:
#Украина #финансы #Латвия #миграция #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
16
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео