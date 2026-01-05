Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прощание с Имантом Фрейбергсом, супругом экс-президента Латвии, состоится в субботу в Домском соборе 0 835

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прощание с Имантом Фрейбергсом, супругом экс-президента Латвии, состоится в субботу в Домском соборе
ФОТО: LETA

Прощание с Имантом Фрейбергсом, супругом бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, скончавшимся в первый день нового года, состоится в субботу, 10 января, в 14:00 в Рижском Домском соборе, говорится в заявлении близких усопшего, опубликованном экс-президентом в Twitter, сообщает LETA.

Согласно архиву агентства, Имант Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году оказался в беженских лагерях в Германии, а в 1948 году переехал во Францию.

Согласно открытым источникам, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.

Вайра Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

Имант Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Он преподавал в Университете Квебека в Монреале, где возглавлял программы по информатике, также был профессором в университете Монпелье во Франции, в Оксфордском университете в Великобритании, а также работал в Латвийском университете. Занимал пост президента Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.

Он принимал участие в работе совета по организации первых Латвийских молодежных праздников. Был членом Латвийской академии наук. Награждён орденом Трёх звёзд I степени.

Читайте нас также:
#образование #президент #наука #Латвия #награды #смерть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
4
1
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимний Сейм: отдохнувших и посвежевших депутатов ждет горячая повестка Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия осудила «режим Мадуро» и поддержала «народ Венесуэлы» в Совете Безопасности ООН
Изображение к статье: Ригу надуло ветром с Арктики: Латвия хочет участвовать в диалоге между Гренландией и США
Изображение к статье: Москва жалуется на Байбу Браже, которая не пустила российские сани в Сигулду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео