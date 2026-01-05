Прощание с Имантом Фрейбергсом, супругом бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, скончавшимся в первый день нового года, состоится в субботу, 10 января, в 14:00 в Рижском Домском соборе, говорится в заявлении близких усопшего, опубликованном экс-президентом в Twitter, сообщает LETA.

Согласно архиву агентства, Имант Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году оказался в беженских лагерях в Германии, а в 1948 году переехал во Францию.

Согласно открытым источникам, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.

Вайра Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

Имант Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Он преподавал в Университете Квебека в Монреале, где возглавлял программы по информатике, также был профессором в университете Монпелье во Франции, в Оксфордском университете в Великобритании, а также работал в Латвийском университете. Занимал пост президента Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.

Он принимал участие в работе совета по организации первых Латвийских молодежных праздников. Был членом Латвийской академии наук. Награждён орденом Трёх звёзд I степени.