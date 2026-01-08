Политик положительно оценил недавнюю ревизию Государственного контроля о системе инвалидности в Латвии, отметив, что Министерство благосостояния уже реализует часть рекомендаций.

По словам министра, система инвалидности в Латвии требует комплексного пересмотра, однако это потребует финансовых вложений, которые в перспективе позволят сэкономить средства. Узулниекс оценил, что на начальном этапе на изменения потребуется около 50 миллионов евро.

Если он останется у власти после выборов в Сейм, реформа системы инвалидности станет одной из его приоритетных задач.

Отвечая на вопрос о судах по делам опеки, министр отметил, что в этой сфере необходимы определённые улучшения, но говорить о полном их упразднении не приходится. Улучшения в этой области министерство будет разрабатывать совместно с Бюро омбудсмена.

Как сообщалось ранее, в ходе ревизии Государственный контроль пришёл к выводу, что ни одно учреждение в Латвии не оценивает потребности человека с инвалидностью в комплексной плоскости — в области здоровья, социальной поддержки, мобильности и повседневного функционирования. Из-за этого получение помощи во многом зависит от знаний самого человека или его близких и от их способности ориентироваться в разрозненной системе.

В 2024 году в Латвии насчитывалось более 221 000 человек с инвалидностью, и с 2018 года их число увеличилось более чем на 15%.

На экспертизу инвалидности и поддержку в 2024 году государство выделило не менее 1,039 миллиарда евро, или 6,4% от всех государственных расходов, а самоуправления — ещё как минимум 20 миллионов евро. Значительная часть этих средств идёт на пенсии и пособия, а меньшая — на услуги, помогающие справляться с повседневными трудностями, включая уход, транспорт, реабилитацию и адаптацию жилья.

Ревизия также показала, что экспертиза инвалидности в целом проводится в соответствии с нормативными актами, однако её процесс организован не оптимально. Например, направления на экспертизу до сих пор оформляются в бумажном виде, а возможность делать это в e-veselība появится только в 2029 году.

Кроме того, Государственная комиссия по врачебной экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) не имеет доступа к данным других учреждений о проведённых обследованиях, технических вспомогательных средствах, полученном уходе или реабилитации, из-за чего сбор информации ложится в основном на семейных врачей, что увеличивает административную нагрузку.

Госконтроль также подчёркивает, что в процессе установления инвалидности до сих пор доминирует медицинский подход, а переход к оценке ограничений функционирования и активности в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения затянулся — внедрение новой методики планируется только к 2030 году.

Ревизоры также указывают на кадровые проблемы VDEĀVK — примерно 60% экспертов работают с перегрузкой, и решения не всегда принимаются в срок.

Ситуацию усугубляет и поручение VDEĀVK продлевать больничные листы после 26 недель, хотя по сути это обязанность системы здравоохранения. По подсчётам ревизоров, для этой функции требуется около четырёх ставок врачей-экспертов, а её передача в ведение здравоохранения могла бы сократить задержки в принятии решений до 46%. Госконтроль отмечает необходимость пересмотра как численности персонала, так и функций VDEĀVK, чтобы процесс установления инвалидности был устойчивым и своевременным.

Ревизоры напоминают, что в декабре 2024 года в законе был определён минимальный пакет социальных услуг, который должен быть полностью внедрён к 2029 году. Однако в 2025 году во всех самоуправлениях из семи видов услуг, которые должны предоставляться людям с функциональными нарушениями, обеспечиваются лишь две.

Например, услуга группового проживания (жилья) для людей с психическими расстройствами на данный момент доступна только в 38 самоуправлениях.

В ревизии особо отмечена проблема поддержки по уходу — она разрозненная, недостаточная и сложная в администрировании, поскольку одна потребность покрывается несколькими инструментами, ни один из которых не является достаточным.

Госконтроль сообщает, что 63,6% детей и 83,2% взрослых с тяжёлыми функциональными нарушениями, получающих государственное пособие по уходу, не используют муниципальные услуги по уходу. При этом пособие по уходу не покрывает даже средние затраты на услугу — они как минимум на 220 евро превышают размер пособия.

Госконтроль отмечает, что Министерство благосостояния как решение предлагает только увеличение пособия по уходу, и то — с 2030 года. По мнению ревизоров, это существенно не улучшит ситуацию, поскольку часть людей всё равно не сможет получить необходимый объём услуг. Финансирование, запланированное на повышение пособия, в первую очередь должно быть направлено на развитие самих услуг по уходу.

Также ревизоры указывают на недостатки поддержки в сфере транспорта — она разрозненная и слабо ориентирована на конкретные потребности. Государственное пособие в размере 105 евро раз в полгода покрывает лишь незначительную часть реальных расходов на передвижение, а услуга по адаптации транспорта слишком ограничена, так как предназначена в основном для случаев, когда человек сам управляет автомобилем. Госконтроль также отмечает, что порядок получения карты на использование парковки для инвалидов неудобен для человека, так как карту выдаёт Дирекция безопасности дорожного движения, хотя необходимая информация уже имеется в распоряжении VDEĀVK.