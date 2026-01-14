Baltijas balss logotype
Минобороны предлагает перераспределить 200 млн евро на укрепление ПВО 0 186

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Минобороны предлагает перераспределить 200 млн евро на укрепление ПВО

Министерство обороны предложит правительству перераспределить в бюджете еще 200 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны.

Средства в размере 200 млн евро планируется перераспределить из бюджетной программы "Финансирование мер по укреплению безопасности государства" в подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В настоящее время по программе "Содержание Национальных вооруженных сил" на 2026 и 2027 годы финансирование для приобретения систем противовоздушной обороны не запланировано.

Как сообщалось, в период с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны. В целом за пять лет на эти цели будет выделен 1 млрд евро.

Первое решение о перераспределении средств правительство приняло в декабре 2023 года, второе - в феврале прошлого года.

В ноябре 2023 года Минобороны подписало с немецкой компанией "Diehl Defence" договор о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T" на сумму 600 млн евро, что обеспечит внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что поставки систем "IRIS-T" начнутся в 2026 году.

#вооружение #министерство обороны #Латвия #бюджет #финансирование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

