За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть, заявила сегодня в ходе дебатов о внешней политике в Сейме министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»), пишет LETA.

В своём выступлении она процитировала Зенту Мауриню: "Нам принадлежит только столько, сколько мы можем заработать своими руками, построить своим духом, изобрести своим умом. (...) Мы пропали, если ждём, чтобы кто-то другой нас возвысил, признал, укрепил, защитил и восхищался нами".

Министр подчеркнула, что эти слова Маурини особенно актуальны сейчас: "Во времена, когда звучат опасения, что мир рушится", — сказала Браже. При этом она добавила, что на самом деле мир не рушится.

"Рушатся неоправданные ожидания: что наша демократия, безопасность и благосостояние будут важнее кому-то ещё, чем нам самим; что за безопасность Европы будет отвечать только США; что нас обеспечит дешёвой нефтью и газом Россия; или что экономический рост гарантирует китайский рынок и технологии. Нет, за Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть. И ничто не важнее нашей безопасности", — подчеркнула Браже.

Она указала, что задача Латвии ясна — инвестировать в оборону и обороноспособность.

"5% [от ВВП на оборону] — это решение укрепить свои границы и внутреннюю безопасность, усилить присутствие союзников, сохранить прочные трансатлантические отношения как с Канадой, так и с США, продолжать поддерживать Украину, ослаблять Россию и сотрудничать с единомышленниками и миролюбивыми странами по всему миру", — заявила министр.

Браже подчеркнула, что внешняя политика — это щит Латвии. "Щит, чтобы сохранить мир, обеспечить развитие и заботиться о наших людях по всему миру", — сказала она.

В то же время министр призвала не терять из виду "общую картину": "Не всё так плохо. В прошлом году в мире были и хорошие события". По её словам, ситуация на Ближнем Востоке стала стабильнее, чем год назад; ХАМАС и "Хезболла" ослаблены; ядерная программа Ирана временно приостановлена; народ Венесуэлы радуется свободе от диктатора, а на юге Кавказе достигнуто историческое примирение между Арменией и Азербайджаном. Сирия, Венесуэла, Иран — союзники российского диктатора Владимира Путина — либо пали, либо ослабли, отметила Браже.

По словам министра, в этом важную роль сыграл президент США Дональд Трамп.

Она также выразила благодарность всем партнёрам Латвии, которые действуют, поддерживают Украину, вводят санкции против России и сотрудничают на международной арене ради соблюдения принципов международного права и порядка.

Министр подчеркнула: Украина есть, будет и останется живой и свободной демократией. Вместе с тем она признала, что, к сожалению, мир на Украине, возможно, не будет справедливым. Тем не менее, по её словам, переговорщики, лидеры Украины, США и Европы стремятся обеспечить устойчивый мир и гарантии безопасности для Украины.

"Разумеется, при поддержке Сейма и политическом единстве мы считаем, что нам следует участвовать в этих процессах, потому что исход войны в Украине повлияет на безопасность всей Европы и мира", — пояснила Браже.

Министр в своей речи также упомянула предстоящие выборы в Сейм, указав, что в год выборов все государственные партии должны быть особенно бдительными. "Мы обязаны защищать выборы как одну из основ демократической Латвийской государственности", — подчеркнула Браже, добавив, что поведение России свидетельствует о том, что она будет усиливать немилитарные попытки запугивания и раскола общества.

Она напомнила, что все стали свидетелями попытки России украсть выборы в Молдове с помощью запугивания, дезинформации, криптовалют и коррупционных схем.

"Пример Молдовы показывает, что демократия способна себя защитить от внешнего вмешательства. У меня нет сомнений, что Латвия тоже на это способна", — сказала министр.

Браже подчеркнула, что в этом году мы стали свидетелями попытки вырвать Латвию из европейского ядра, но мы устояли. Она отметила, что нас не должны стравливать друг с другом, ведь в Латвии у нас гораздо больше общего, чем различий.

По её словам, в прошлом году внешнеполитическая служба Латвии работала по трём основным направлениям: безопасность и оборона Латвии, рост экономики и благосостояния, вовлечение общества во внешнюю политику, а также поддержка диаспоры.

"Безопасность — это основа всего. Без безопасности нет благосостояния. Без безопасности нет развития. Без безопасности в Латвии не будут рождаться дети. Не придут новые инвесторы. Поэтому Латвия действует, а не только говорит", — заявила Браже.

Она подчеркнула, что Латвия — одна из лидирующих стран НАТО, выделяющая 5% ВВП на оборону, тем самым реализуя решения саммита НАТО в Гааге. Кроме того, она отметила, что сотрудничество между странами Балтийского моря, включая страны Балтии, Скандинавии, Польшу и Германию, стало ещё более тесным.

Министр подчеркнула, что трансатлантическое сотрудничество — один из краеугольных камней нашей безопасности. "Политическое, военное и экономическое присутствие США и Канады важно для безопасности и стабильности Латвии и всей Европы, и мы благодарны Канаде, которая раньше срока усилила военное присутствие в Латвии и инвестирует в нашу инфраструктуру", — сказала Браже.

По её словам, цель Латвии — углубить сотрудничество в сфере военной промышленности и экономики. Хорошие результаты, по её словам, принесло совместное лоббирование интересов Латвии и стран Балтии.

Латвия будет продолжать укреплять двустороннее сотрудничество с США, продвигать понимание вопросов, важных для Латвии, в американской администрации, Конгрессе и среди предпринимателей, пообещала министр.

"Мы будем работать над конкретизацией начатых в прошлом году переговоров с США о расширении военного присутствия в Латвии. Да, мы готовы принять больше американских сил", — заявила Браже.

Следующим шагом она назвала многолетний бюджет Европейского союза. "Это будет первый бюджет, в котором безопасность — главный приоритет, центральная задача", — сказала она. Министр пообещала добиваться для Латвии адекватного финансирования как в рамках политики сплочённости, так и по прямым выплатам фермерам.

Браже также подчеркнула, что возможности нужно искать и использовать постоянно. "Мы рады, что в прошлом году латвийские компании успешно участвовали в программах и проектах оборонной промышленности ЕС. Европейская комиссия поддержала девять проектов, представленных нашими предприятиями", — рассказала она.

В своей речи депутатам Сейма министр также затронула вопрос расширения ЕС, указав, что это укрепляет безопасность и благосостояние как соседей Европы, так и самой Латвии. По её словам, Еврокомиссия признала, что в прошлом году особенно продвинулись четыре страны — Украина, Молдова, Черногория и Албания. Это совпадает с нашим видением, добавила Браже. В то же время она признала, что Латвия разочарована тем, что одна страна блокирует открытие переговоров с Украиной, несмотря на то, что Еврокомиссия признала выполнение всех необходимых условий.

Поддержка Украины была и останется неизменным приоритетом Латвии, подчеркнула министр.

Латвия считает, что санкции должны вводиться или усиливаться против всех, кто прямо поддерживает агрессию России или помогает обходить санкции. "Мы будем категорически выступать против любых попыток ослабить санкции, в том числе против политического давления, запугивания, клеветы, кампаний", — пообещала Браже.

Министр напомнила, что 1 января Латвия впервые в своей истории начала работу в Совете Безопасности ООН. Это главный дипломатический стол в мире, заявила Браже, добавив, что это также вопрос безопасности.

Экономику Браже назвала вторым ключевым направлением деятельности внешнеполитической службы. Она подчеркнула, что каждое посольство работает целенаправленно, чтобы способствовать привлечению дополнительных доходов.

"Хочу подчеркнуть, что, по нашему мнению, Латвии важно открывать новые посольства. Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Персидского залива, а также Африка — это регионы, интересующие наших предпринимателей, которым нужна поддержка в экспорте, установлении контактов и дальнейшей работе, особенно с учётом новых торговых соглашений ЕС", — сказала министр.

В своём выступлении Браже также признала, что по теме миграции было много обсуждений. Позиция правительства абсолютно чёткая: нелегальной миграции — нет. "Забор завершён, и я благодарна пограничникам, земессаргам и другим службам за их самоотверженную работу 24/7, благодаря которой в Латвию не попали более 12 000 инструментализированных мигрантов", — отметила она.

Министр добавила, что Латвия готова делиться своим опытом и знаниями с другими европейскими странами в рамках механизма солидарности.

"Но, как уже подчеркнул министр внутренних дел, Латвия не будет принимать новых мигрантов и платить за них. Мы окажем поддержку и помощь другим странам", — заявила Браже.

Браже упомянула также латвийскую диаспору, подчеркнув её экономический потенциал. По данным проведённого в 2025 году Центром диаспоры и миграции Латвийского университета исследования, диаспора ежегодно привлекает в Латвию около миллиарда евро.

"Но мы хотим вернуть наших людей домой. И мы — как с помощью посольств, так и здесь, в Латвии — работаем над тем, чтобы помочь соотечественникам сохранить связи, вернуться и максимально реализовать свои таланты и знания на благо Латвии", — подчеркнула министр.