Специалист лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

По его мнению, ИИ может успешно оптимизировать госаппарат: "В управлении государством, как и в частном секторе, есть люди, которые что-то делают, а есть люди, которые ищут отговорки, почему не могут что-то сделать".

Эксперт убеждён, что ту часть работников, которые не окупаются, отлично мог бы заменить ИИ, который выполнял бы свои функции качественно: "Так что мы всех этих бездельников спокойно можем выкинуть из управления государством".