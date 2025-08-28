Банки, Порзиньгис и другие игроки пояснили, почему стартовали на Евробаскете с поражения

Латвия начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения, уступив Турции в первом матче со счётом 73:93. После игры тренер латвийской сборной Лука Банки и игроки пояснили, почему проиграли.

Банки: Латвия и Турция — совершенно разные команды

Мужская сборная Латвии по баскетболу и национальная команда Турции — это совершенно разные коллективы с отличающимися преимуществами в составе, заявил на пресс-конференции главный тренер латвийской сборной Лука Банки, пишет LETA.

"С самого начала они подошли к игре с физической мощью и талантом. В начале нам было трудно с этим справиться, но к концу второй четверти мы поняли, как с этим бороться. Мы — две разные команды, и на таком турнире нужно уметь адаптироваться. Мы не смогли реализовать привычные действия ни в атаке, ни в защите. Цифры показывают, что они хорошо реализовывали броски", — сказал Банки.

Он отметил, что после результативных атак турецкой сборной латвийским баскетболистам было сложно найти ответ на другой половине площадки.

"Конечно, мы не ожидали, что начнём турнир таким образом. Просто нужно держать голову выше. Понимаем, что не дали нашим болельщикам то, чего они ждали. Нужно внести коррективы и сохранить уверенность, ведь это не одна игра, а целый турнир", — добавил тренер.

В третьей четверти разыгрывающий сборной Латвии Артур Жагарс сыграл только три минуты и больше на площадке не появлялся. Банки рассказал, что пока нет точной информации о травме Жагарса.

"Сейчас ничего не могу сказать, врачи просто рекомендовали больше его не выпускать. Это травма нижней части тела, сегодня или завтра нужно пройти обследование, чтобы понять серьёзность ситуации", — пояснил Банки.

Игрок сборной Латвии Рихард Ломажс также подчеркнул, что поражение от Турции — не то, как команда хотела начать чемпионат Европы.

"Уже начало игры показало, что мы не были готовы. Хорошо, что это только первая игра, и нам нужно восстановиться, перезапуститься. Как только выйдем из арены, нас ждут ещё четыре матча. Турнир только начинается", — сказал Ломажс.

Зорик: Мы были слишком пассивны

Мужская сборная Латвии по баскетболу в первом матче чемпионата Европы играла слишком пассивно, признал в разговоре с журналистами защитник национальной команды Кристер Зорик.

"Начало было не таким, каким мы его представляли. Мы были слишком пассивны, возможно, слишком мало двигали мяч", — сказал Зорик.

Он также согласился с мнением, что в первом матче не был использован весь потенциал Кристапа Порзиньгиса. "У него есть потенциал набирать 60 очков за матч", — отметил Зорик.

Дайрис Бертанс: Турки в атаке делали, что хотели

Соперник сборной Латвии — команда Турции — в первом матче чемпионата Европы в атаке действовал, как хотел, отметил капитан латвийской сборной Дайрис Бертанс.

"Сегодня мы были слишком мягкими, в то время как турки с самого начала играли агрессивно. Все спорные мячи были в их пользу. Турки в атаке делали, что хотели. Хорошая новость — несмотря на счёт, никто не сдался и боролся на обеих половинах площадки", — рассказал Бертанс.

Капитан латвийской сборной не скрывал, что результат разочаровал болельщиков. "Возможно, мы надеялись, что атмосфера в арене вытолкнет нас вперёд. Это своего рода лирика. Конечно, атмосферой нужно наслаждаться, но нельзя выходить на игру так, как мы сделали это сегодня", — добавил Бертанс.

Турки реализовали 15 из 25 дальних бросков, все пять своих трёхочковых забросил Кенан Сипахи. "Такой был план — рассчитывать, что их бросающие будут не столь точны. Зная, насколько они опасны под кольцом, мы выбрали этот риск. У него просто был удачный день", — признал Бертанс.

Давис Бертанс: Разыгрывающие Турции удивили точностью дальних бросков

Разыгрывающий сборной Турции удивил латвийцев необычайно высокой точностью дальних бросков, заявил в беседе с журналистами нападающий сборной Латвии Давис Бертанс.

Турки реализовали 15 из 25 трёхочковых, и все свои пять попаданий с дальней дистанции сделал Кенан Сипахи.

"У них 15 очков набрал разыгрывающий, который вовсе не считается лучшим снайпером команды. Против таких соперников нужно 'отдавать' броски тем, кто не является основным бомбардиром. Второй разыгрывающий тоже добавил несколько трёхочковых — в итоге это 15–20 очков, которых могло и не быть. Но это не может быть оправданием, нужно уметь адаптироваться", — заключил Бертанс.

Игрок латвийской сборной не отрицал, что матч перед своими болельщиками добавил лишней энергии, которая повлияла на игру.

"Возможно, какие-то броски мы сделали поспешно. Позже собрались, сократили отставание, но не смогли преодолеть переломный момент и изменить ход игры", — отметил Бертанс.

Порзиньгис: Турция набрала ход с самого начала

Мужская сборная Турции по баскетболу смогла набрать игровой ритм уже в начале матча против Латвии и сохранить его до финального свистка, признал игрок латвийской сборной Кристап Порзиньгис.

"Они сразу набрали максимальный темп, а мы так и не смогли поймать ритм. Сработало то, что те, кого мы сознательно оставляли более свободными, тоже попадали. В итоге мы бросались к ним слишком поздно", — рассказал Порзиньгис.

Игрок латвийской сборной также отметил, что дополнительная ответственность как у хозяев турнира могла повлиять на исход встречи.

"Это высочайший уровень, интенсивность большая, и команды хорошо подготовились к нашему стилю игры. Нам нужно уметь на это отвечать разными способами. Они были на шаг впереди, мы не могли найти ритм. Были моменты, когда мы сокращали разрыв, но не смогли догнать", — объяснил Порзиньгис.

Артур Куруц: Нужно уметь адаптироваться к любому сопернику

Мужской сборной Латвии по баскетболу на площадке нужно уметь адаптироваться к любому сопернику, заявил в интервью агентству LETA игрок сборной Артур Куруц.

"Мы знали, что они будут больше играть под кольцо, и нам не удалось это эффективно перекрыть. Во время подготовки у нас не было соперников, которые бы играли подобным образом, поэтому мы к этому не были готовы", — сказал Куруц.

"Всем давно понятно, что нам на площадке не хватает Родиона, но сейчас нужно сосредоточиться на том, что у нас есть. Нужно уметь адаптироваться к каждому сопернику, а в этом матче проблема была именно под кольцом", — добавил он.

Куруц пояснил, что в борьбе под щитом и в трёхсекундной зоне сборная Латвии ещё ищет наиболее эффективный подход.

"Рост, конечно, имеет значение, но всегда есть и технические нюансы, которые можно доработать. Есть разные тактики и системы, можно идти вдвое на подстраховку. Были хорошие эпизоды, но нам не хватило времени на шлифовку этого во время подготовки, и это был первый раз, когда мы столкнулись с таким неудобным соперником. Есть чему поучиться после этой игры", — сказал латвийский баскетболист.

Куруц также отметил, что его основная задача на площадке — опека разыгрывающих, и в этом матче ему было сложно справиться с обязанностями.

"Мне нужно было держать Шейна Ларкина, прессинговать его — это то, что я умею лучше всего, но мне это плохо удалось. Есть над чем работать", — добавил он.

Сборная Латвии в группе A в Риге сыграет 29 августа с Эстонией, 30 августа — с Сербией, 1 сентября — с Португалией и 3 сентября — с Чехией.