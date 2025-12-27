Baltijas balss logotype
МЧМ-2026. Финны, американцы и канадцы одержали победы 1 276

Спорт
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: МЧМ-2026. Финны, американцы и канадцы одержали победы

В Миннеаполисе и Сент-Поле (США) стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею 2026 года.

В матчах группового этапа Финляндия оказалась сильнее Дании (6:2), США победили Германию (6:3). Команда Канады переиграла Чехию (7:5).

Молодежная сборная Беларуси не принимает участия в международных турнирах с 2022 года.

Группа А

Германия U-20 – США U-20 – 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)

0:1 – 5 Плант (Стига, Клебер) 0:2 – 10 Рид (Зеллерс, Макморроу) 0:3 – 15 Хоркофф (Зимер, Хэгенс) 1:3 – 17 Козе (Хендель, Шварц) 2:3 – 25 Зайдль (Вильхефт) 2:4 – 30 Зеллерс (Хатсон, Спеллаци) 3:4 – 31 Боос (Вильхефт, Крецшмар) 3:5 – 34 Зеллерс (Спеллаци) 3:6 – 38 Эйзерман (Хатсон)

Группа B

Дания U-20 – Финляндия U-20 – 2:6 (1:3, 0:3, 1:0)

0:1 – 1 Вестеринен (Кухта, Туува) 0:2 – 2 Калто (Вестергор, Кивихарью) 1:2 – 6 Бундгор (Амондсен, Якобсен) 1:3 – 10 Суванто (Кухта, Боэлиус) 1:4 – 24 Койву (Кивихарью, Руохонен) 1:5 – 26 Саарелайнен (Боэлиус, Ванханен) 1:6 – 31 Вестеринен (Кухта, Туува) 2:6 – 42 Линде (Якобсен, Ларсен)

Чехия U-20 – Канада U-20 – 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)

0:1 – 13 Мартин (Маккенна, Хейдж) 1:1 – 17 Полетин (Бенак, Пшеничка) 1:2 – 17 Хейдж (Мартин, Дэнфорд) 2:2 – 24 Чихар (Бенак, Ман) 3:2 – 32 Сикора (Чихар, Нестрашил) 3:3 – 37 Лучанко (Рид, Денуайе) 3:4 – 43 Парех (Маккенна, Решни) 4:4 – 45 Полетин (Сикора, Галвас) 4:5 – 46 Игинла (Миса, Маккензи) 4:6 – 49 Маккензи (Хейдж) 5:6 – 55 Галвас (Нестрашил, Чихар) 5:7 – 59 Мартон (Бодуан, Маккензи)

#США #хоккей #Финляндия #спорт #Канада #Беларусь
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го декабря

    Пожалеют потом, когда от лишней беготни по полю, тело начнет , преждевременно изнашиваться и разваливаться.

    1
    1

