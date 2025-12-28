Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой 0 336

Спорт
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер призналась, что задумывается о жизни после спорта, но при этом чувствует в себе силы продолжать выступления на самом высоком уровне.

«Будет более спокойная жизнь, воспринимаемая такой, какая она есть. А ещё я хочу наслаждаться семьей, стать мамой. Биатлон требует колоссальных усилий: почти 1000 часов тренировок в год — зал, лыжероллеры, стрельба, лыжи, а также велосипед и треккинг.

Когда я начинала, я и подумать не могла, что смогу участвовать в Олимпийских играх почти в 36 лет. Но сейчас я понимаю, что физически и ментально все еще в порядке и я способна выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Вирер Eurosport Italy.

35-летняя Вирер планирует завершить свою профессиональную карьеру после Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Читайте нас также:
#биатлон #спорт #семья #тренировки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
Иконка видео
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Изображение к статье: Президент «Реала» Перес хочет перехватить Зидана у сборной Франции — источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео