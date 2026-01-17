Первые сигналы старения мозга: какие изменения в поведении пожилых собак нельзя игнорировать

Снижение активности, повышенная тревожность, нарушение привычного распорядка дня или незначительные проблемы с ориентацией в знакомом доме у пожилых питомцев могут быть ранними признаками синдрома когнитивной дисфункции собак (СКД) — нейродегенеративного состояния, которое часто сравнивают с болезнью Альцгеймера у людей.

Новое исследование подчёркивает, что владельцы нередко списывают такие изменения на «просто старость», упуская критически важное время для вмешательства. К возможным причинам СКД относят накопление амилоидных бляшек в мозге, окислительный стресс и снижение мозгового кровотока.

Хотя это состояние считается необратимым, ранняя диагностика у ветеринара — в том числе путём исключения других заболеваний, например артрита, — а также назначение специальной диеты, обогащённой антиоксидантами и жирными кислотами, умственных упражнений и, в некоторых случаях, лекарственных препаратов могут существенно замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни питомца.