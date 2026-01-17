Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

УЕФА объяснил убыток в 47 миллионов евро падением курса доллара США 0 45

Спорт
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: УЕФА объяснил убыток в 47 миллионов евро падением курса доллара США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил потерю доходов в € 47 млн изменением курса доллара США.

«В последние несколько лет УЕФА получал выгоду от сильного доллара США, что привело к значительной прибыли от операций с иностранной валютой. Однако в марте 2025 года ситуация изменилась, и доллар США резко ослаб почти на 9%, что привело к валютным потерям в размере € 47 млн.

Прибыль в иностранной валюте была стабильно положительной в течение нескольких лет, но, к сожалению, ситуация изменилась весной 2025 года, когда доллар США внезапно ослаб по разным причинам, в том числе из-за экономической, рыночной и геополитической динамики», — приводит текст финансового отчета УЕФА ESPN.

Весной 2025 года США начали вводить тарифы и пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

Читайте нас также:
#УЕФА #футбол #финансы #экономика #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арина Соболенко: мне немного стыдно признаться, но я плохо учусь и не люблю читать...
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Ливерпуль» на своем поле не смог обыграть «Бернли»
Изображение к статье: Крузбергс завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по шорт-треку
Изображение к статье: Стало известно условие, при котором Юрген Клопп готов возглавить мадридский «Реал»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео