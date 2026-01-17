«В последние несколько лет УЕФА получал выгоду от сильного доллара США, что привело к значительной прибыли от операций с иностранной валютой. Однако в марте 2025 года ситуация изменилась, и доллар США резко ослаб почти на 9%, что привело к валютным потерям в размере € 47 млн.

Прибыль в иностранной валюте была стабильно положительной в течение нескольких лет, но, к сожалению, ситуация изменилась весной 2025 года, когда доллар США внезапно ослаб по разным причинам, в том числе из-за экономической, рыночной и геополитической динамики», — приводит текст финансового отчета УЕФА ESPN.

Весной 2025 года США начали вводить тарифы и пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.