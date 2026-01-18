Сербский теннисист Новак Джокович признал, что с возрастом потерял в скорости передвижения и принятия решений на корте.

«Я понимаю, что уже не двигаюсь так, как раньше. Возможно, я потерял доли секунды в скорости, предугадывании и принятии решений по сравнению с периодом, когда доминировал в туре — это нормально, это физиология. На нынешнем этапе карьеры мне важно компенсировать эти потери: нивелировать слабые стороны и подчеркнуть сильные, чтобы по-прежнему конкурировать на самом высоком уровне — с Алькарасом, Синнером и всеми остальными», — цитирует Джоковича сербский журналист Саша Озмо.

Также 38-летний спортсмен рассказал, что в межсезонье работал со специалистом по биомеханике Марком Ковачем, разбирая отдельные элементы своей игры.

Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 101 титул в одиночном разряде.