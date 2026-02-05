Baltijas balss logotype
«Уорриорз» обменяли Порзиньгиса 0 562

Спорт
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Уорриорз» обменяли Порзиньгиса
ФОТО: Youtube

«Голден Стэйт Уорриорз» обменяют форварда Джонатана Кумингу и защитника Бадди Хилда в «Атланта Хокс» на латвийского центрового Кристапа Порзиньгиса, сообщили в среду источники телекомпании ESPN, пишет LETA со ссылкой на ESPN.

Как сообщает обозреватель ESPN Шамс Чарания, в последние месяцы «Уорриорз» нацеливались на Порзиньгиса, в то время как «Хокс» и тренер Куин Снайдер заинтересовались Кумингой.

30-летний Порзиньгис присоединился к «Хокс» перед нынешним сезоном в результате обмена из «Бостон Селтикс», с которыми он стал чемпионом НБА в 2024 году. Из-за травм и болезней латвиец в этом сезоне принял участие только в 16 из 52 матчей команды.

В среднем за матч Порзиньгис набирал 17,1 очка, делал 5,1 подбора и 2,7 результативной передачи.

За 10 сезонов в НБА «Уорриорз» станет для Порзиньгиса уже шестой командой. Уроженец Лиепаи ранее играл за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Хокс».

23-летний Куминга проводит в НБА пятый сезон и до этого представлял исключительно клуб из Голден Стэйт. Форвард начал первые 12 матчей этого сезона в стартовом составе, однако после серии неудач «Уорриорз» Куминга был переведен в резерв и с середины ноября в основном не выходил на площадку, главным образом из-за проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне Куминга сыграл в 20 матчах, в среднем набирая 12,1 очка, делая 5,9 подбора и 2,5 результативной передачи.

33-летний защитник Бадди Хилд в этом сезоне провел 44 матча, набирая в среднем по восемь очков, делая 2,5 подбора и 1,5 передачи за игру.

Для Хилда это был второй сезон в составе «Уорриорз», ранее он также играл за «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Индиана Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Хилд дважды побеждал в конкурсе трехочковых бросков Матча всех звезд НБА, реализуя дальние броски с точностью 39,5% за карьеру.

Также сообщается, что в рамках сделки центровой «Уорриорз» Трейс Джексон-Дэвис перейдёт в «Торонто Рэпторс» в обмен на выбор во втором раунде драфта этого года.

Джексон-Дэвис, который проводит третий сезон в НБА, в этом сезоне принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 4,2 очка, делая 3,1 подбора и 0,9 результативной передачи за игру.

«Уорриорз» с показателем 27-24 занимают восьмое место в Западной конференции, а «Хокс» с соотношением побед и поражений 25-27 идут девятыми на Востоке.

Следующий матч «Уорриорз» проведут в пятницу рано утром по латвийскому времени в гостях против «Финикс Санз».

#спорт #травмы #обмен #НБА
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
