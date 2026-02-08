Латвийские биатлонисты заняли 12-е место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Милане-Кортине, а выиграла соревнования команда Франции.

В смешанной эстафете по биатлону Латвия выставила ведущих представителей этого вида спорта - Андрея Расторгуева, Ренарса Биркенталса, Байбу Бендику и Эстере Вольфу. Латыши, впервые принимающие участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх, стартовали под 17-м номером из 21 команды.

Латвийские биатлонисты финишировали с отставанием от победителей в три минуты и 13 секунд.

Эстонская и литовская команды заняли 15-е и 20-е места соответственно.