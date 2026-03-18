Легенда тенниса Евгений Кафельников рассказал, кто сейчас в ВТА-туре способен составить конкуренцию казахстанке Елене Рыбакиной и белоруске Арине Соболенко.

— По тому, как тенденция женского тенниса развивается, единственные, кто им может доставить какой-то дискомфорт, — это Швентек на грунте — на харде, думаю, сейчас маловероятно — и Анисимова, потому что у нее удары такие очень аппетитные — видно, что она бьет.

Ну, и сейчас еще Мбоко. Пять, может быть, наберется, но не больше, — считает Кафельников.

Арина Соболенко является первой ракеткой мира, а Елена Рыбакина в обновленном рейтинге ВТА поднялась на второе место.