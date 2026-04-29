Прослушивание раздражающей музыки может усиливать тягу к сладкому. К такому выводу пришли австрийские исследователи. Об этом пишет PsyPost.

В исследовании участвовали 106 добровольцев со средним возрастом около 25 лет. Перед началом опыта им запретили принимать пищу как минимум в течение трёх часов. Затем участников разделили на три группы: одна слушала любимые треки, вторая — неприятную музыку, третья находилась в полной тишине.

Перед испытуемыми разложили девять предметов: сладости, продукты с пониженным содержанием сахара и нейтральные объекты — стеклянные шары. Участники оценивали свое эмоциональное состояние до и после прослушивания, после чего могли выбрать угощение.

Как показали результаты, неприятная музыка снижала общий аппетит, но одновременно усиливала желание съесть именно сладкое. В то же время приятные композиции и тишина чаще подталкивали к выбору менее сладких продуктов. Учёные объяснили это эффектом «компенсаторного потребления»: ухудшение настроения заставляет мозг искать быстрый источник удовольствия, которым становятся калорийные сладости.