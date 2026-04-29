Запрет содержания кур-несушек в клетках с переходным периодом до 2030 года в Латвии существенно не повлияет на цены на яйца, их потребление и налоговые поступления, при этом затронет лишь небольшую часть отрасли, говорится в экономическом анализе влияния такого запрета, пишет ЛЕТА.

В анализе отмечается, что Латвия является нетто-экспортёром яиц и яичных продуктов с высоким уровнем самообеспеченности и в 2024 году заняла второе место в мире по объёму экспорта яиц на душу населения. В отрасли уже происходит быстрый переход к бесклеточному производству — крупнейшие производители, в том числе «Balticovo» и «Alūksnes putnu ferma», реализуют масштабные инвестиции и планируют полностью или почти полностью отказаться от клеточных систем ещё до вступления запрета в силу.

Согласно анализу, запрет напрямую затронет около 6% общей мощности содержания кур-несушек в Латвии, в основном несколько небольших хозяйств. Стоимость трансформации этих объектов оценивается в 10–12 миллионов евро, что значительно меньше ранее озвученных в публичном пространстве оценок.

В документе подчёркивается, что фактическая разница в цене между яйцами из клеточного и напольного содержания в латвийских магазинах невелика — около 0,5 цента за яйцо, а различия в цене в основном определяются наценками розничных продавцов, а не способом содержания птицы. Из-за низкой ценовой эластичности спроса не ожидается существенного снижения потребления яиц или негативного влияния на фискальные показатели.

В анализе также отмечается, что большинство розничных и продовольственных компаний в Латвии уже обязались отказаться от клеточных яиц до 2026 года, тогда как импорт яиц с низкими стандартами благополучия животных, в том числе из Украины, создаёт конкурентные и безопасностные риски, против которых государству следует действовать активнее.

Авторы отчёта приходят к выводу, что запрет клеточного содержания при наличии достаточного переходного периода укрепит уже происходящие рыночные изменения, не создавая риска разрушения отрасли, и одновременно может повысить конкурентоспособность латвийских производителей яиц и их экспорт на европейском рынке.

Отчёт подготовлен в связи с рассматриваемым в Сейме законопроектом о запрете клеточного содержания, первоначальная аннотация к которому, по оценке ответственной комиссии, не предоставляла достаточного экономического обоснования соразмерности предлагаемого регулирования. Авторы анализа отмечают, что было необходимо объективно оценить влияние запрета на отрасль производства яиц, потребительские цены, инвестиции компаний, налоговые поступления и конкурентоспособность Латвии.

Отчёт подготовили экономические аналитики Гатис Эглитис и Артур Канепайс. В анализе использованы микроэкономические расчёты, финансовые данные отрасли, оценки ценовой и спросовой эластичности, а также данные Центрального статистического управления, Продовольственно-ветеринарной службы и институтов Европейского союза.