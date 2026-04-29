Мировые цены на нефть отреагировали на неожиданный выход ОАЭ из ОПЕК

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мировые цены на нефть отреагировали на неожиданный выход ОАЭ из ОПЕК

Мировые цены на нефть снизились после многодневного роста, поскольку инвесторы позитивно восприняли последствия неожиданного решения ОАЭ выйти из ОПЕК.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 1 цент до 111,25 доллара за баррель, после роста в течение предыдущих семи сессий. Срок действия июньского контракта истекает в четверг, а более активный июльский контракт снизился на 28 центов до 104,12 доллара.

Незначительное снижение в среду может быть частично связано с решением ОАЭ выйти из ОПЕК, сказал старший аналитик LSEG Ань Фам, поскольку это указывает на более сильные перспективы поставок, когда страна освободится от квот группы на добычу.

"Однако этот эффект не является немедленным, поскольку дополнительные баррели могут быть недоступны в ближайшее время из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива", - добавил он.

Он также отметил, что хотя цены несколько снизились, это, похоже, скорее коррекция по сравнению с предыдущим ростом, поскольку нефть марки Brent все еще держится на уровне около 110 долларов за баррель.

"Недавний рост цен на нефть был обусловлен блокадой пролива. Если (президент США Дональд - ред.) Трамп готов продолжить блокаду, перебои с поставками еще больше обострятся и продолжат повышать цены на нефть", - сказал Ян Ан, аналитик Haitong Futures.

По словам экспертов, запасы сырой нефти упали на 1,79 млн баррелей за неделю. Запасы бензина сократились на 8,47 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 2,60 млн баррелей.

Рынок нефти сейчас живёт на нервах: цены вроде бы слегка откатились, но в целом остаются на высоких уровнях и готовы снова пойти вверх при малейшем обострении ситуации. Новость о выходе ОАЭ из ОПЕК добавляет интриги, но в ближайшей перспективе она не меняет расклад — дополнительных объёмов пока не видно.

Главный фактор давления — геополитика. Как пишет портал bb.lv, пока сохраняется напряжённость вокруг Ормузского пролива и риски перебоев с поставками, рынок будет держаться «на взводе». К этому добавляется снижение запасов, что только усиливает ощущение дефицита.

Проще говоря, нефть сейчас не падает — она делает паузу. И если риски не исчезнут, следующая волна может снова пойти вверх.

