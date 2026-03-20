Играющий в Премьер-лиге Циркин намерен представлять сборную Латвии 0 229

Дата публикации: 20.03.2026
Защитник английского футбольного клуба "Sunderland" Деннис Циркин, выступающий в Премьер-лиге, намерен представлять сборную Латвии, говорится в сообщении Латвийской федерации футбола (LFF), пишет ЛЕТА.

Как только Циркин выйдет на поле в официальном матче сборной Латвии, он больше не сможет представлять другую национальную команду.

Хотя Циркин согласился на приглашение в мартовский тренировочный сбор сборной Латвии, процесс смены футбольного гражданства является длительным, и подготовка всех необходимых документов требует времени. В настоящее время юридические формальности ещё не позволяют ему дебютировать в сборной Латвии, однако дают возможность официально вызвать игрока через его клуб "Sunderland", что LFF и сделала.

В настоящее время 23-летний левый защитник выступал за сборные Англии U-16, U-17, U-18 и U-20.

Защитник, защищающий цвета клуба "Sunderland", родился в 2002 году в Дублине (Ирландия) в семье выходцев из Даугавпилса, а в трёхлетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Лондон. До 2021 года он находился в академии "Tottenham Hotspur", после чего присоединился к "Sunderland", где уже пятый сезон является важной частью команды в турнирах League One и Championship, а в этом сезоне дебютировал и в английской Премьер-лиге.

Как пояснил президент LFF Вадим Ляшенко, футболист давно находился в поле зрения федерации, а переговоры с Циркином и его агентом начались ещё пять лет назад.

"Я всегда чувствовал заинтересованность Денниса. Мне искренне приятно, что после долгих и терпеливых переговоров он хочет присоединиться к тренировочному лагерю нашей сборной, пусть пока только в тренировочном процессе. Хочу подчеркнуть, что латвийский паспорт Циркин оформил самостоятельно ещё четыре года назад, что подтверждает его личную связь с нашей страной", — цитирует LFF Ляшенко.

Главный тренер сборной Паоло Николато подчеркнул, что присутствие Циркина в лагере сборной будет важным даже в том случае, если он пока не сможет выйти на поле в матчах против Гибралтара.

"Он желанный игрок в команде, и в этом сборе сможет познакомиться с коллективом, нашими требованиями и серьёзным отношением к работе", — сказал Николато.

В этом сезоне Циркин провёл семь матчей в Премьер-лиге.

