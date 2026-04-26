Как известно, недавно Госконтроль подтвердил то, о чеи эксперты и журналисты говорили уже давно. А именно: предприятие "Ригас силтумс" годами не использует произведенную "Латвэнерго" тепловую энергию, фактически выпуская тепло на воздух. В результате рижане платят за более дорогое тепло - из-за завышенных тарифов.

"Ригас силтумс" контролируют Рижская дума и министерство экономики и они теперь, как сообщает передача ТВ-3 Nekā personīga, винят друг друга в том, что не было надлежащего контроля за предприятием.

При этом министр экономики Виктор Валайнис в интервью Nekā personīga даже призвал минрегионального развития оценить возможность уволить мэра Риги Клейнбергса или даже распустить всю Рижскую думу!

Если Рижскую думу 6 лет назад уволили из-за мусорников, то в этот момент — если бы я был министром умной администрации и регионального развития — я бы совершенно точно инициировал освобождение либо самого мэра, либо всей думы, потому что это абсолютно невыполненная думой работа! " - убежден В. Валайнис.