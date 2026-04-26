Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр призывает уволить мэра или распустить всю Рижскую думу!

Политика
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Неожиданный поворот после ревизии Госконтроля.

Как известно, недавно Госконтроль подтвердил то, о чеи эксперты и журналисты говорили уже давно. А именно: предприятие "Ригас силтумс" годами не использует произведенную "Латвэнерго" тепловую энергию, фактически выпуская тепло на воздух. В результате рижане платят за более дорогое тепло - из-за завышенных тарифов.

"Ригас силтумс" контролируют Рижская дума и министерство экономики и они теперь, как сообщает передача ТВ-3 Nekā personīga, винят друг друга в том, что не было надлежащего контроля за предприятием.

При этом министр экономики Виктор Валайнис в интервью Nekā personīga даже призвал минрегионального развития оценить возможность уволить мэра Риги Клейнбергса или даже распустить всю Рижскую думу!

Если Рижскую думу 6 лет назад уволили из-за мусорников, то в этот момент — если бы я был министром умной администрации и регионального развития — я бы совершенно точно инициировал освобождение либо самого мэра, либо всей думы, потому что это абсолютно невыполненная думой работа! " - убежден В. Валайнис.

#рижская дума #коррупция #энергетика #тарифы #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
28
2
0
0
1
5

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео