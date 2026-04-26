Я спросил у ясеня... Впервые электропоезда Латвии начнут завозить пассажиров в лес

Дата публикации: 26.04.2026
У 32 новых электропоездов Vivi появятся имена — и все они будут связаны с лесом.

Пассажирам также покажут, где рядом с железнодорожными остановками находятся места отдыха.

Любопытная инициатива по присвоению названий поездам и карту маршрутов с находящимися вблизи железнодорожных остановок местами отдыха будет представлена уже в среду, 29 апреля. Карты будут размещены в вагонах поездов.

Как отметили организаторы компании, во многих странах поездам присваивают названия в честь регионов, городов или известных людей. Главное богатство Латвии — ее леса, поэтому электропоезда получат соответствующие названия.

Официальное открытие проекта состоится в среду, в 13:00 на перроне Рижского центрального вокзала, у 1-го пути. В нем примут участие министр сообщения Атис Швинка, глава представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс, председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс и директор направления рекреации и экологического бизнеса Latvijas valsts meži Иева Сипола.

#железная дорога #Латвия #транспорт #экология #отдых #электропоезда #лес
