На чемпионате мира в мае в составе сборной Латвии не будет опытного нападающего и многолетнего капитана Каспара Даугавиньша, сообщила Федерация хоккея Латвии.

Объяснение приводится такое: в олимпийский сезон сборная Латвии воспользуется возможностью обновить состав. Выбирать есть из кого - перед чемпионатом мира доступно много молодых игроков, отметили в федерации.

Даугавиньш выступал за сборную в феврале на зимних Олимпийских играх в Милане–Кортине, а клубный сезон завершил в апреле во второй по силе лиге Германии в составе клуба «Кассель Хаскис», который проиграл финальную серию плей-офф.

37-летний Даугавиньш представлял Латвию на 13 чемпионатах мира, где провёл 85 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 26 результативных передач, а также участвовал в четырёх Олимпийских играх, набрав три результативные передачи в 16 матчах.

Сборная продолжает тренироваться в Риге на ледовом холле «Даугава» и проведёт следующие контрольные матчи 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии.

Подготовительный этап латвийская команда завершит играми 6 и 7 мая, когда дома встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).