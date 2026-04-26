На чемпионате мира в мае в составе сборной Латвии не будет опытного нападающего и многолетнего капитана Каспара Даугавиньша, сообщила Федерация хоккея Латвии.
Объяснение приводится такое: в олимпийский сезон сборная Латвии воспользуется возможностью обновить состав. Выбирать есть из кого - перед чемпионатом мира доступно много молодых игроков, отметили в федерации.
Даугавиньш выступал за сборную в феврале на зимних Олимпийских играх в Милане–Кортине, а клубный сезон завершил в апреле во второй по силе лиге Германии в составе клуба «Кассель Хаскис», который проиграл финальную серию плей-офф.
37-летний Даугавиньш представлял Латвию на 13 чемпионатах мира, где провёл 85 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 26 результативных передач, а также участвовал в четырёх Олимпийских играх, набрав три результативные передачи в 16 матчах.
Сборная продолжает тренироваться в Риге на ледовом холле «Даугава» и проведёт следующие контрольные матчи 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии.
Подготовительный этап латвийская команда завершит играми 6 и 7 мая, когда дома встретится со сборной Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).
Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejami daudz jauno spēlētāju, un šī ir Olimpiskā sezona, Latvijas hokeja izlase izmantos iespēju atjaunot sastāvu. Šajā pavasarī bez Kaspara Daugaviņa.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 26, 2026
