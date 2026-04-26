Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каспара Даугавиньша не взяли в сборную Латвии по хоккею 0 1319

Спорт
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каспара Даугавиньша не взяли в сборную Латвии по хоккею
ФОТО: Thought Co

На чемпионате мира в мае в составе сборной Латвии не будет опытного нападающего и многолетнего капитана Каспара Даугавиньша, сообщила Федерация хоккея Латвии.

Объяснение приводится такое: в олимпийский сезон сборная Латвии воспользуется возможностью обновить состав. Выбирать есть из кого - перед чемпионатом мира доступно много молодых игроков, отметили в федерации.

Даугавиньш выступал за сборную в феврале на зимних Олимпийских играх в Милане–Кортине, а клубный сезон завершил в апреле во второй по силе лиге Германии в составе клуба «Кассель Хаскис», который проиграл финальную серию плей-офф.

37-летний Даугавиньш представлял Латвию на 13 чемпионатах мира, где провёл 85 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 26 результативных передач, а также участвовал в четырёх Олимпийских играх, набрав три результативные передачи в 16 матчах.

Сборная продолжает тренироваться в Риге на ледовом холле «Даугава» и проведёт следующие контрольные матчи 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии.

Подготовительный этап латвийская команда завершит играми 6 и 7 мая, когда дома встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Читайте нас также:
#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #тренировки #сборная
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
3
0
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео