Активистка новой политической силы сетуют на то, что нет кампании, агитирующей латышей не использовать русский язык.

Активистка партии Austošā saule Даце Линдберга на конференции по борьбе с русификацией в стенах Рижской думе заявила, что многие латыши оказались "в капкане русскоязычных" и не могут из этого капкана вырваться.

"Они продолжают обслуживать на русском языке! В своей стране! Нужна кампания против обслуживания на русском!" - заявила активистка.

Партия Austošā saule на предстоящих выборах хочет планирует отобрать голоса у националистов-старожилов - Национального объединения.