В воскресенье, незадолго до 15 часов, на 151-м километре шоссе Таллин-Нарва в деревне Сака автобус попал в серьезное ДТП, в котором пострадали двенадцать человек.

«Авария была серьезной, в первую очередь из-за большого числа пострадавших. В момент ДТП в автобусе находились 47 человек, 12 из них пострадали. Скорая помощь доставила в больницу десять человек, двое из них получили тяжелые травмы, — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Сильвер Пяльсинг. — На месте происшествия был временно остановлен проезжавший мимо городской автобус, чтобы попавшие в ДТП люди могли укрыться и согреться в нем в ожидании подменного транспорта».

По словам Пяльсинга, работе медиков, спасателей и полицейских на месте аварии мешал один из пассажиров автобуса. Мужчина отказывался покидать место происшествия, мешал оказанию помощи другим пострадавшим и не реагировал на требования полицейских. Полицейским пришлось применить к нему прямое принуждение и поместить его в служебный автомобиль.

«Полицейские продолжают работать на месте, следователи выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, авария могла произойти из-за штормового ветра, который сбросил автобус с дороги, — уточнил Пяльсинг. — Погодные условия сегодня очень сложные и сильно влияют на дорожное движение. Из-за штормового ветра с дороги уже съехало несколько автобусов, к тому же дороги заснежены и скользкие. Полиция настоятельно просит не выезжать на летней резине.

Дорожные условия опасны даже для автомобилей с зимними шинами, поэтому необходимо быть предельно внимательными, выбирать соответствующую скорость и снижать ее при необходимости. Мы рекомендуем по возможности отложить поездки и следить за прогнозом погоды».