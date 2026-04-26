В странах Балтии разгулялась стихия: штормовой ветер сбросил с дороги автобус 0 1815

Дата публикации: 26.04.2026
Фото ERR

В воскресенье, незадолго до 15 часов, на 151-м километре шоссе Таллин-Нарва в деревне Сака автобус попал в серьезное ДТП, в котором пострадали двенадцать человек.

«Авария была серьезной, в первую очередь из-за большого числа пострадавших. В момент ДТП в автобусе находились 47 человек, 12 из них пострадали. Скорая помощь доставила в больницу десять человек, двое из них получили тяжелые травмы, — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Сильвер Пяльсинг. — На месте происшествия был временно остановлен проезжавший мимо городской автобус, чтобы попавшие в ДТП люди могли укрыться и согреться в нем в ожидании подменного транспорта».

По словам Пяльсинга, работе медиков, спасателей и полицейских на месте аварии мешал один из пассажиров автобуса. Мужчина отказывался покидать место происшествия, мешал оказанию помощи другим пострадавшим и не реагировал на требования полицейских. Полицейским пришлось применить к нему прямое принуждение и поместить его в служебный автомобиль.

«Полицейские продолжают работать на месте, следователи выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, авария могла произойти из-за штормового ветра, который сбросил автобус с дороги, — уточнил Пяльсинг. — Погодные условия сегодня очень сложные и сильно влияют на дорожное движение. Из-за штормового ветра с дороги уже съехало несколько автобусов, к тому же дороги заснежены и скользкие. Полиция настоятельно просит не выезжать на летней резине.

Дорожные условия опасны даже для автомобилей с зимними шинами, поэтому необходимо быть предельно внимательными, выбирать соответствующую скорость и снижать ее при необходимости. Мы рекомендуем по возможности отложить поездки и следить за прогнозом погоды».

#полиция #погода #ДТП #пассажиры #шторм
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили уникальный механизм контроля сахара в организме
Техно
Изображение к статье: У министра экономики неплохая зарплата и вдобавок - два «Москвича»
Политика
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире

