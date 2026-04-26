Трагедия на фестивале цветов: после гибели спаниеля вход с собаками закрыли

Дата публикации: 26.04.2026
Изображение к статье: Трагедия на фестивале цветов: после гибели спаниеля вход с собаками закрыли

В Великобритании после трагического инцидента на цветочном фестивале организаторы приняли решение запретить вход с собаками. Поводом стала гибель питомца, отравившегося тюльпанами.

Трагедия на цветочной выставке

Инцидент произошёл в апреле на фестивале тюльпанов Farmer Copleys в городе Понтефракт (графство Йорк). Посетители пришли полюбоваться весенними цветами, многие — вместе с домашними животными.

Во время прогулки один из собак — трёхлетний спрингер-спаниель по кличке Бобби — сорвался с поводка и съел несколько тюльпанов вместе с луковицами. Уже вскоре после этого у животного резко ухудшилось состояние.

Стремительное отравление

Хозяйка собаки, Джемма Лэдвич, рассказала, что первые симптомы появились практически сразу. У Бобби возникли проблемы с дыханием, началось обильное слюноотделение. Женщина срочно доставила питомца к ветеринару, однако состояние стремительно ухудшалось: начались судороги, слабость, потеря координации.

Несмотря на помощь специалистов, спасти собаку не удалось — она умерла всего через несколько часов после посещения фестиваля. По словам хозяйки, ранее питомец был абсолютно здоров.

Решение организаторов

После произошедшего организаторы фестиваля объявили о запрете на посещение мероприятия с собаками. При этом ранее владельцев предупреждали о необходимости держать животных на поводке.

Представители фестиваля отметили, что точные обстоятельства инцидента остаются не до конца ясными, однако многие растения могут быть опасны для животных при поедании, особенно их луковицы. Чтобы избежать новых случаев, было принято решение исключить возможные риски.

Чем опасны тюльпаны для животных

Ветеринары предупреждают: тюльпаны представляют серьёзную угрозу не только для собак, но и для кошек. Наиболее токсичной частью растения являются луковицы, однако опасными могут быть и листья, и цветы.

Отравление может проявляться рядом симптомов:

— рвота и диарея;

— повышенное слюноотделение;

— затруднённое дыхание;

— слабость и вялость;

— нарушение координации.

Токсичность связана с содержащимися в растении аллергенными веществами, которые раздражают слизистые и могут вызывать тяжёлые реакции организма.

Опасные растения для питомцев

Помимо тюльпанов, ветеринары относят к потенциально опасным для домашних животных и другие распространённые растения. Среди них — гладиолусы, алоэ, нарциссы, ромашка, лаванда, лилии и гортензии.

Специалисты рекомендуют владельцам внимательно следить за питомцами во время прогулок, особенно в местах с большим количеством декоративных растений, и не допускать их контакта с неизвестной растительностью.

#домашние животные #фестиваль #животные #трагедия #безопасность #отравление #растения
