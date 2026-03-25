Макгрегор объявил о возвращении в UFC 0 120

Спорт
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макгрегор объявил о возвращении в UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил слухи о возвращении в промоушен.

«Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасать индустрию боев! Смотрите и платите. Мак всех вас любит — для меня это честь и легкая работа, это просто. Я делаю этот бойцовский бизнес играючи — наблюдайте за божественной магией, когда я дерусь. Эй, Paramount, скоро увидимся, я очень взволнован! И всегда готов!» — написал боец в социальной сети.

Ранее сообщало, что Макuрегор примет участие в турнире UFC 330, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе.

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Читайте нас также:
