Клуб МЛС «Интер Майами» намерен сделать предложение нападающему Мохамеду Салаху, который покинет «Ливерпуль» после завершения этого сезона, сообщает Independent.

В составе команды, за которую выступает Лионель Месси, в данный момент нет свободных мест для «назначенных игроков» — правило, позволяющее клубам МЛС подписывать до трех футболистов с зарплатой выше установленного потолка. Поэтому в случае возможного подписания египтянина в «Интер Майами» могут произойти изменения.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июне 2017 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Салах провел за «Ливерпуль» 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 результативные передачи.