19-летняя Шайло Джоли-Питт попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, что спровоцировало разговоры о её личной жизни и возможном новом увлечении.

Шайло, 19-летняя дочь знаменитых актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вновь оказалась в центре внимания из-за своей личной жизни. Её заметили в Лос-Анджелесе в компании молодого человека, что сразу же вызвало предположения о романтических отношениях.

Папарацци запечатлели Шайло на выходе из ресторана Jone's on Third в Студио-Сити. Сначала она оживленно общалась с подругами, а затем нежно прикоснулась к молодому человеку в солнцезащитных очках и бейсболке, стоявшему рядом.

Обычно Шайло ведет себя довольно сдержанно на публике, но в этот раз она широко улыбнулась своему спутнику. После этого он притянул её к себе за руку, и они тепло обнялись.Эта трогательная сцена мгновенно привлекла внимание средств массовой информации. В своих публикациях журналисты назвали объятия пары "нежными", подчеркивая особую "близость" между ними.Многие издания поспешили предположить, что у Шайло появилась "новая любовь", активно обсуждая возможный роман.

Жизнь Шайло: танцы, стиль и семейные отношения

Шайло является старшей биологической дочерью Брэда Питта и Анджелины Джоли. Она активно занимается танцами на профессиональном уровне и недавно представила себя под новым именем, дебютировав в клипе южнокорейской k-pop-певицы.Этот дебют, однако, был воспринят публикой неоднозначно. В интернете Шайло часто сравнивают с её знаменитыми родителями из-за поразительного сходства во внешности.

Ранее она даже воссоздавала образ своей матери из её культового фильма. В последнее время стиль Шайло претерпел заметные изменения: она отказалась от короткой стрижки, стала блондинкой и начала появляться на публике с макияжем.

Шайло предпочитает вести довольно закрытый образ жизни, редко появляясь на публичных мероприятиях. В прошлом году стало известно, что она покинула дом Анджелины и переехала к своей подруге.До этого события Шайло отказалась от фамилии отца, что произошло на фоне продолжающегося конфликта между её родителями.

Семейные перипетии Питта и Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально завершили свой развод в конце 2024 года, после 12 лет совместной жизни. Этому предшествовали несколько лет громких судебных разбирательств и скандалов.

Помимо Шайло, у бывших супругов есть ещё двое биологических детей — 17-летние близнецы Вивьен и Нокс. Также в их семье воспитывались трое приёмных детей.После развода все дети остались жить с Анджелиной Джоли. Примечательно, что некоторые из них, включая Шайло, также отказались от фамилии отца.