Актриса Светлана Иванова поделилась редкими кадрами с младшей дочерью от режиссёра Джаника Файзиева. Девочке по имени Мира исполнилось восемь лет.

В честь дня рождения Иванова опубликовала в соцсетях трогательное поздравление, назвав дочь «девочкой, сделанной из моря и солнца», и сопроводила его серией снимков. На этот раз поклонники впервые смогли рассмотреть лицо ребёнка — ранее актриса показывала Миру только со спины.

Публикация сразу привлекла внимание подписчиков. Многие отметили, что девочка очень похожа на мать, другие же подчеркнули, что в её внешности гармонично сочетаются черты обоих родителей. В комментариях пользователи оставляли тёплые поздравления и комплименты.

Светлана Иванова познакомилась с Джаником Файзиевым в 2011 году на съёмках фильма «Август. Восьмого». В то время режиссёр состоял в браке с актрисой Линой Эспли.

В 2012 году у Ивановой родилась старшая дочь Полина, а позже появилась Мира. После рождения младшей дочери Файзиев официально завершил прежние отношения.