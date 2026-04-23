Растения «слышат» дождь: как капли активируют прорастание семян

Дата публикации: 23.04.2026
Американские биологи сделали поразительное открытие: семена риса способны улавливать акустические волны от падающих дождевых капель, что стимулирует их прорастание и реакцию на влагу в почве.

Американские биологи совершили удивительное открытие: семена риса умеют распознавать акустические колебания, создаваемые падающими каплями дождя. Эта способность позволяет им реагировать на появление влаги в почве, а, по мнению пресс-службы Массачусетского технологического института, её можно использовать для ускорения роста растений.

Профессор MIT Николас Макрис объяснил, что у семян растений есть уникальная способность ощущать звук, жизненно важная для их выживания. Волны, генерируемые падающими каплями, несут достаточно энергии, чтобы активировать специальные органеллы в растительных клетках. Эти органеллы обычно отвечают за восприятие силы притяжения, но их активация запускает процессы прорастания семян.

Удивительный мир растительных чувств

Высшие растения обладают множеством удивительных чувств: они не только ощущают свет и реагируют на его изменения, но и откликаются на прикосновения или атаки вредителей. Кроме того, они способны передавать сигналы сородичам и чувствовать гравитацию Земли. Эти сложные задачи выполняют специализированные клеточные структуры, которые совершенно не похожи на органы чувств животных.

Мощные звуковые волны дождя

Американские биологи задались вопросом: существуют ли у растений структуры, способные реагировать на звуковые колебания от дождевых капель? Столкновение капель с почвой или водой порождает невероятно мощные акустические волны. Их сила сравнима со звуковым давлением реактивного двигателя самолёта на расстоянии всего нескольких метров.

Эксперимент с рисовыми семенами

Учёные тщательно записали звуковые колебания, издаваемые дождевыми каплями на настоящих рисовых полях. Затем они воспроизвели эти звуки в лабораторных условиях, воздействуя ими на тысячи семян риса в пробирках. Результаты наблюдений поразили: звуковые волны ускорили прорастание риса на впечатляющие 30–40 процентов по сравнению с семенами, находившимися в тихой водной среде без "стука дождя".

Роль статолитов в восприятии звука

Для улавливания этих колебаний растения задействуют статолиты — микроскопические кристаллы, которые обычно помогают им определять направление земного притяжения. Глубокое понимание этого механизма открывает новые горизонты для стимуляции прорастания семян и активного роста растений. Это позволит значительно ускорить сбор урожая или эффективно восстанавливать популяции редких видов.

