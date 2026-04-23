Полицейские экипажи и автомобиль похоронного бюро у подъезда многоквартирного дома вызвали у местных жителей замешательство, и появились различные версии произошедшего. Что известно о смерти в Кенгарагсе?

На ступенях у входа в дом видны несколько пятен крови, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Несколько дней назад здесь находился экипаж Государственной полиции, а также автомобиль похоронного бюро. Жители дома на улице Рушона рассказывают о загадочных событиях, которые произошли здесь в субботу утром.

"Мне просто сказали, что там была полиция, была скорая помощь и кого-то увезли. И там была, как это называется, машина похоронного бюро", — говорит жительница района.

"Я не знаю, знаю только то, что в том подъезде кто-то умер. Мне дочь сказала. Ну, что приехала полиция, скорая помощь и вынесли тело", — добавляют местные жители.

Житель четвертого этажа Дзинтарс указывает на громкие звуки, которые он слышал в тот день за дверью своей квартиры. Возможно, это был обычный конфликт между молодыми соседями и пожилой жительницей, а возможно — что-то более серьезное.

"Молодежь бегала туда-сюда и ночью тоже. Я отдыхал у себя дома, и всё. Какой-то шум в подъезде. Но я дверь не открывал, там ругались. Пенсионерка, живет на моем этаже. Она говорила: "Закройте рот, уходите!" А что было дальше, я не знаю. Я пошел спать", — рассказывает Дзинтарс.

Замешательство жителей и версии о возможном конфликте между соседями опровергли правоохранительные органы. Погибшая — жительница дома 60-ти лет. Она решила свести счеты с жизнью и в качестве способа выбрала употребление большого количества медикаментов.