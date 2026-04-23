Состояние гормональной системы во многом зависит от ежедневного рациона. Уровень энергии, качество сна, внешний вид кожи и общее самочувствие напрямую связаны с тем, какие продукты регулярно присутствуют в питании. Сбалансированный рацион помогает организму лучше справляться со стрессом и поддерживать внутреннее равновесие.

По словам эндокринолога-терапевта Виталины Богославец, правильно подобранные продукты способны стать важной поддержкой для работы щитовидной железы.

Морские водоросли

Ламинария, нори и другие виды водорослей являются одним из самых доступных источников йода. Этот элемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы и предотвращения его дефицита.

Бразильские орехи

Этот продукт считается одним из лучших природных источников селена. Достаточно 1–2 орехов в день, чтобы покрыть суточную потребность и поддержать процессы, связанные с выработкой и активацией гормонов.

Красная рыба

Лосось, форель и другие виды жирной рыбы содержат не только йод, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамин D. Эти вещества помогают снижать воспалительные процессы и поддерживают общее состояние организма.

Яйца

Яйца богаты белком, а также содержат йод, селен, витамин A и холин. Такой состав делает их полезным продуктом для поддержания обменных процессов и формирования гормонов.

Мидии

Мидии отличаются высоким содержанием микроэлементов, включая йод, селен и цинк. Кроме того, в них присутствуют аминокислоты, в том числе тирозин, который участвует в синтезе гормонов щитовидной железы.

Почему важно следить за гормонами

Гормональный баланс влияет не только на самочувствие, но и на массу тела. Если вес не снижается даже при соблюдении диеты и физической активности, специалисты рекомендуют обратить внимание на состояние эндокринной системы и при необходимости пройти обследование.