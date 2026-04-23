Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Натоптыши: откуда они берутся и как вернуть коже мягкость 0 264

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Натоптыши: откуда они берутся и как вернуть коже мягкость

Натоптыши — одна из самых распространённых проблем стоп, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Это участки огрубевшей кожи, возникающие как защитная реакция организма на постоянное давление и трение. Несмотря на кажущуюся безобидность, без ухода они могут вызывать дискомфорт и даже боль при ходьбе.

Почему появляются натоптыши

Главная причина образования натоптышей — регулярное механическое воздействие на кожу. Давление и трение приводят к ускоренному делению клеток и формированию плотного слоя ороговевшей кожи. Чаще всего такие участки появляются в местах наибольшей нагрузки — на пятках, подушечках стопы и у основания пальцев.

Одним из ключевых факторов считается неправильно подобранная обувь. Слишком тесные модели, высокий каблук или узкий носок перераспределяют нагрузку и усиливают давление на отдельные зоны стопы. Однако и слишком свободная обувь может спровоцировать проблему — из-за трения кожи о внутреннюю поверхность.

Кроме того, на появление натоптышей влияют:

  • избыточный вес, усиливающий давление на стопы;

  • длительное стояние или ходьба;

  • деформации стопы, например плоскостопие;

  • нарушения походки или последствия травм.

В некоторых случаях проблему усугубляют сопутствующие заболевания и особенности организма, включая нарушения обмена веществ или дефицит витаминов.

Чем опасны натоптыши

На ранних стадиях натоптыши обычно не вызывают сильной боли, но со временем могут становиться плотнее и глубже. Это приводит к дискомфорту при ходьбе и ощущению жжения или давления.

Если не уделять проблеме внимания, могут появиться трещины, воспаление и даже риск инфицирования. Особенно важно следить за состоянием стоп людям с хроническими заболеваниями, включая диабет.

Как избавиться от натоптышей

Подход к решению проблемы должен быть комплексным. В первую очередь необходимо устранить причину — например, заменить неудобную обувь на более подходящую.

Среди наиболее эффективных методов:

  • регулярное размягчение кожи (тёплые ванночки);

  • аккуратное удаление ороговевшего слоя с помощью пемзы или специальных инструментов;

  • использование кремов с увлажняющими и кератолитическими компонентами;

  • ношение ортопедических стелек при нарушении распределения нагрузки.

Специалисты подчёркивают, что агрессивное удаление кожи может дать обратный эффект — организм начнёт ещё активнее наращивать защитный слой.

Когда стоит обратиться к врачу

Если натоптыши вызывают боль, быстро увеличиваются или сопровождаются трещинами, лучше обратиться к специалисту. Врач поможет определить причину и подобрать лечение, особенно если проблема связана с деформацией стопы или хроническими заболеваниями.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление натоптышей, важно соблюдать несколько простых правил:

  • выбирать удобную обувь по размеру;

  • избегать длительного давления на стопы;

  • регулярно ухаживать за кожей ног;

  • контролировать нагрузку и вес;

  • при необходимости использовать ортопедические средства.

...Натоптыши — это не просто косметический дефект, а сигнал о неправильной нагрузке на стопу. При своевременном уходе и устранении причин от них можно избавиться достаточно быстро. Главное — не игнорировать проблему и не доводить её до болезненных осложнений.

×
Читайте нас также:
#профилактика #витамины #обувь #уход за кожей #лечение #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео