Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете 0 97

Дата публикации: 25.03.2026
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что получил докторскую степень Мадридского политехнического университета.

«Я буду с теплотой вспоминать этот день. На протяжении своей карьеры я получал различные награды, но награды из академического мира имеют для меня особое значение, поскольку они представляют собой уважение со стороны учреждений, посвященных знаниям, образованию и прогрессу общества.

Большое спасибо Мадридскому политехническому университету за присвоение мне этой почетной докторской степени, которую я принял с огромной радостью», — написал спортсмен в соцсети.

Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года. На счету 39-летнего тенниста 22 победы на турнирах «Большого шлема». Также он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016-м — в парном.

